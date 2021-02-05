Умер известный российский актер, сыгравший в «Бригаде» и «Доярке из Хацапетовки»

4 февраля скончался популярный российский актер Виталий Альшанский. Сообщение о смерти звезды многих именитых кинолент появилось в Telegram-канале Mash.

Покойный Виталий Альшанский. Фото: скриншот youtube.com

Альшанский скончался в собственной квартире. Как информируют в Сети, в гости к актеру решила заглянуть его хорошая знакомая. Виталий Альшанский не отзывался, не поднимал трубку, поэтому гостья забила тревогу. После того как дверь взломали, актера обнаружили без сознания на диване.

Медики "скорой помощи" не смогли спасти Альшанского, ведь на момент их приезда он уже был мертв. Сообщается, что 52-летний актер порой жаловался на давление, но накануне визита знакомой якобы не имел проблем с самочувствием.

Конкретная причина смерти пока не установлена, правоохранительные органы начали соответствующую проверку.

Украинские зрители могли видеть Виталия Альшанского в очень многих телевизионных проектах. Одна из самых узнаваемых его ролей не такого далекого времени — это обаятельный французский повар Жерар Дюбуа в сериале "Доярка из Хацапетовки". Также Альшанский играл в знаменитых фильмах "Бригада", "Бумер", "Псевдоним "Албанец", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...", сериалах "Хозяйка тайги", "Ивановы-Ивановы" и многих других. Последняя его роль — это колдун Максимилиан в ленте "Балабол-4".

Ранее "Комментарии" рассказывали, что из жизни ушел отец владельцев ФК "Динамо" Михаил Суркис. Мужчина прожил 101 год.

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