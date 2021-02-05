Умер талантливый музыкант, звезда шоу "У Украины есть талант" (Видео)

Стало известно о смерти украинского талантливого музыканта Петра Сказкива. Об этом сообщила предпринимательница Наталья Кульчицкая на своей Facebook-странице.

Петр Сказкив - умерла звезда проекта У Украины есть талант. Фото: 24 канал

Петр стал звездой седьмого сезона шоу "У Украины есть талант" в 2015-м году.

Парень прожил 33 года. Ранее сообщалось, что у музыканта серьезные проблемы со здоровьем. Осенью 2020-го врачи поставили ему диагноз — плоскоклеточный рак легких G2.

Несмотря на то, что лечение парня финансировалось многими учреждениями, предпринимателями и знакомыми, медицина оказалась бессильной перед серьезной болезнью.

После того как стало известно о смерти мужчины, в Сети посыпалось немало воспоминаний о подробностях жизни Петра и сотрудничества с ним. Среди известных людей соболезнования выразили Александр Положинский, Катя Chilly, Александр Божик, Mox Perkalaba, Миша Адамчак и другие.



Напомним, что Петр Сказкив родом из Ворохты Ивано-Франковской области. Он мастерски играл на цимбалах. Этому умению его научил отец.

Музыкант стал широко известным после того, как принял участие в проекте "У Украины есть талант". Он завоевал сердца зрителей, судей и добрался до финала.

Видео с его выступлением можно посмотреть ниже.





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