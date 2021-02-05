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Умер талантливый музыкант, звезда шоу "У Украины есть талант" (Видео)

Финалисту проекта "У Украины есть талант" Петру Сказкиву было 33 года

сегодня, 10:35
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно о смерти украинского талантливого музыканта Петра Сказкива. Об этом сообщила предпринимательница Наталья Кульчицкая на своей Facebook-странице.

Умер талантливый музыкант, звезда шоу "У Украины есть талант" (Видео)

Петр Сказкив - умерла звезда проекта У Украины есть талант. Фото: 24 канал

Петр стал звездой седьмого сезона шоу "У Украины есть талант" в 2015-м году.

Парень прожил 33 года. Ранее сообщалось, что у музыканта серьезные проблемы со здоровьем. Осенью 2020-го врачи поставили ему диагноз — плоскоклеточный рак легких G2.

Несмотря на то, что лечение парня финансировалось многими учреждениями, предпринимателями и знакомыми, медицина   оказалась бессильной перед серьезной болезнью.

После того как стало известно о смерти мужчины, в Сети посыпалось немало воспоминаний о подробностях жизни Петра и сотрудничества с ним. Среди известных людей соболезнования выразили Александр Положинский, Катя Chilly, Александр Божик, Mox Perkalaba, Миша Адамчак и другие.

Напомним, что Петр Сказкив родом из Ворохты Ивано-Франковской области. Он мастерски играл на цимбалах. Этому умению его научил отец.

Музыкант стал широко известным после того, как принял участие в проекте "У Украины есть талант". Он завоевал сердца зрителей, судей и добрался до финала.

Видео с его выступлением можно посмотреть ниже.


Ранее сообщалось, что 4 февраля умер Михаил Суркис — отца бизнесменов, владельцев ФК "Динамо" Григория и Игоря Суркисов. Легендой покойного Михаила Суркиса назвать есть за что: он дожил до 101 года, почти 60 из которых проработал врачом-невропатологом. Учился на медицинском по желанию семьи, был участником Второй мировой войны, дошел до Берлина, награжден многими орденами и медалями, отдавал всего себя любимому делу. Кроме того, человек очень гордился успехами детей, особенно на футбольном поприще. О подробностях его жизни, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что британский ветеран, сэр Том Мур, прославившийся своим пари, благодаря которому он во время пандемии смог собрать более 33 млн фунтов, умер в больнице, не дожив всего три месяца до своего 101-летия. О его жизни читайте здесь.


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10218910358493561&id=1340754913
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