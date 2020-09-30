Умер известный российский детский писатель, «родитель» знаменитого детского персонажа - поросенка Фунтика

Умер известный российский детский писатель, "родитель" знаменитого персонажа — поросенка Фунтика, Валерий Шульжик. Об том сообщает Telegram-канал "112"

csn-tv.ru

На момент смерти писателю было 81 год. Смерть наступила в результате тяжелой болезни, с которой Валерий Шульжик сражался последние несколько месяцев жизни.

Известно, что родился будущий писатель в Хабаровске в 1939 году. Первое время работал матросом, затем театральным электриком. Впоследствии стал актёром Хабаровского краевого театра юного зрителя имени Ленинского комсомола. Карьеру писателя Шульжик начал 1959 году, а 4 года спустя вышла его первая книга -"Два арбуза", а затем — "Веселый мастерок". В общем в коллекции автора более двадцати книг и сотни детских стихов. Самые популярные его работы – "Вот за тем поворотом…", "Бухта-Барахта" и, конечно, "Приключения поросенка Фунтика".

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