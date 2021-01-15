Умер известный советский и российский актер Александр Воробьев

Стало известно о смерти популярного советского и российского актера Александра Воробьева. Жизнь артиста оборвалась за месяц до 59-летия. Причина смерти не установлена, передает издание "Лента.ру".

Александр Воробьев - фото из открытых источников

Александр Воробьев родился в 1962-ом году и с 1989-го года стал актером театра-студии Олега "Табакова" ("Табакерки"), с которым была связана большая часть жизнь актера. Известие о смерти артиста обнародовали в пресс-службе "Табакерки":

"Вся актерская жизнь Александра Петровича связана с "Табакеркой". (...) Артист создал на нашей сцене множество замечательных ролей. (...) Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Петровича. Его уход – большое горе для всех нас", – сказано в сообщении.

За свою актерскую карьеру, Воробьев сыграл более 70 ролей в советский и российских фильмах, среди которых "Участок", "Лето волков", "Исчезнувшие", "День дурака", "Громовы. Дом Надежды", "Солдаты", "Заколдованный участок", "Каменская", "Марш Турецкого", "Дальнобойщики" и другие киноленты.

В 2000 году Воробьеву присвоили звание заслуженного артиста России. Два спектакля, в которых принимал участие актер — "Рассказ о счастливой Москве" и "Рассказ о семи повешенных" — получили престижную премию "Золотая маска".

14 февраля актеру бы исполнилось 59 лет.

Напомним, что накануне стало известно о смерти известного американского актера Питера Марка Ричмана. Сообщается, что жизнь актера оборвалась в возрасте 93-х лет, а смерть наступила по естественным причинам. В издании уточняют, что актер умер в прошедший четверг в своем доме в Лос-Анджелесе. Публицист Харлан Болл подтвердил информацию о смерти Питера Марка Ричмана, назвав причины.









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