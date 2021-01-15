Умер известный американский актер, сыгравший в фильме "Человек-паук"

Стало известно о смерти известного американского актера Питера Марка Ричмана. Сообщается, что жизнь актера оборвалась в возрасте 93-х лет, а смерть наступила по естественным причинам, передает издание Associated Press.

Питер Марк Ричман - фото из открытых источников

В издании уточняют, что актер умер в прошедший четверг в своем доме в Лос-Анджелесе. Публицист Харлан Болл подтвердил информацию о смерти Питера Марка Ричмана, назвав причины.

Актер родился в 1927 году в Филадельфии, и с 1956-го начал сниматься в кино — его первой работой стал фильм "Дружеское увещевание". Известно, что до этого актер часто появлялся в телевизионных шоу и являлся членом Нью-Йоркской студии актеров.

За свою продолжительную актерскую карьеру, Питер Марк Ричман снялся в десятках популярных фильмах. Среди них "Черная орхидея", "Звездный путь: Следующее поколение", "Пятница 13-е", "Голый пистолет: Запах страха", "Человек паук", который был снят в 1996-ом году, и во многих других кинолентах.

Напомним, что накануне скончался популярный советский и российский актер Денис Карасев. Жизнь артиста оборвалась на 58-ом году жизни вследствие сердечной недостаточности. Согласно официальным данным, актер умер в своей квартире. Врачи не успели оказать артисту необходимую помощь, констатировав смерть.

Также интернет-издание "Комментарии" сообщало о смерти одного из богатейших людей Великобритании Дэвида Баркли. Сердце британского миллиардера остановилось в возрасте 87 лет. Известно, что продолжительное время он боролся с болезнью. А также портал рассказывал о смерти миллиардера, исполнительного директора Las Vegas Sands, которая владеет казино в Лас-Вегасе и Макао, Шелдона Адельсона.

















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