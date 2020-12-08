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Умер известный советский режиссер и актер Александр Гордон

Кинорежиссера не стало на 89-ом году жизни

сегодня, 09:01
Автор:

Елизавета Черных

7 декабря на 89-ом году жизни скончался известный советский кинорежиссер и актер Александр Гордон. Причина смерти режиссера на данный момент неизвестна. 

Умер известный советский режиссер и актер Александр Гордон

ФОТО: Из открытых источников

"На 89-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Гордона Александра Витальевича. Приносим соболезнования родным и близким", — сказано в сообщении Союза кинематографистов. 

Александр Гордон родился 26 декабря 1931 года. Окончив режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии в 1960 году, начал работать на киностудии "Молдова-фильм". Здесь и началась блестящая режиссерская карьера Александра Гордона. С 1970 года и до смерти являлся режиссером киностудии "Мосфильм". 

За свою карьеру режиссер поставил десятки картин, среди которых фильмы "Последняя ночь в раю", "Кража", "Двойной обгон", "Выкуп", "Футболист" и множество других. 

Александр Гордон также сотрудничал с известным режиссером театра и кино Андреем Тарковским. Гордону довелось дублировать фильмы "Ностальгия", "Жертвоприношение", которые были сняты за границей. 

В качестве актера Гордон появлялся в лентах "Убийцы" и "Сегодня увольнения не будет". 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что умерла известная украинская оперная певица. Бывшая солистка Одесской оперы Галина Поливанова скончалась 6 декабря, на 92-ом году жизни. Причину ее смерти пока установить не удалось. Она являлась обладательницей сопрано, народной артисткой Украины, лауреатом международных конкурсов, профессором кафедры сольного пения Одесской государственной музыкальной академии.  




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Источник: https://lenta.ru/news/2020/12/07/gordon/
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