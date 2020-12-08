Умер известный советский режиссер и актер Александр Гордон

7 декабря на 89-ом году жизни скончался известный советский кинорежиссер и актер Александр Гордон. Причина смерти режиссера на данный момент неизвестна.

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"На 89-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Гордона Александра Витальевича. Приносим соболезнования родным и близким", — сказано в сообщении Союза кинематографистов.

Александр Гордон родился 26 декабря 1931 года. Окончив режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии в 1960 году, начал работать на киностудии "Молдова-фильм". Здесь и началась блестящая режиссерская карьера Александра Гордона. С 1970 года и до смерти являлся режиссером киностудии "Мосфильм".

За свою карьеру режиссер поставил десятки картин, среди которых фильмы "Последняя ночь в раю", "Кража", "Двойной обгон", "Выкуп", "Футболист" и множество других.

Александр Гордон также сотрудничал с известным режиссером театра и кино Андреем Тарковским. Гордону довелось дублировать фильмы "Ностальгия", "Жертвоприношение", которые были сняты за границей.

В качестве актера Гордон появлялся в лентах "Убийцы" и "Сегодня увольнения не будет".

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