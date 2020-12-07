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Умерла известная украинская оперная певица

6 декабря ушла из жизни выдающаяся украинская оперная певица

сегодня, 19:41
Автор:

Любовь Блажко

В воскресенье, 6 декабря, на 92-м году жизни умерла бывшая солистка Одесской оперы Галина Поливанова. Причину ее смерти пока установить не удалось. Пресс-служба Одесского городского совета отметила, что она безумно любила свою работу и была добра к людям. Именно такой ее запомнят коллеги и близкие. 

Умерла известная украинская оперная певица

Галина Поливанова. Фото: news.tut.by

Она являлась обладательницей сопрано, народной артисткой Украины, лауреатом международных конкурсов, профессором кафедры сольного пения Одесской государственной музыкальной академии.  

На протяжении многих лет Галина Поливанова был музыкальным символом Одессы, потому что обладала невероятными актерскими и преподавательскими способностями. Она воспитала не одно поколение артистов, которым помогла раскрыть свой талант и поверить в собственные силы.

Галина Поливанова родилась 1 апреля 1929 года в Красном Селе (Ленинградская область). В 1953 году окончила Одесскую государственную консерваторию (класс Инны Райченко) по специальности оперный, концертный певец, преподаватель. В 1957 году на Шестом всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве получила премию жюри.

Дебютной для Галины стала партия Чио-Чио-сан в опере Дж. Пуччини "Мадам Баттерфляй". Всего в репертуаре певицы примерно сорок партий. Кроме Одессы она выступала в оперных театрах Киева, Москвы, Минска, Риги, Кишинева, неоднократно гастролировала во Франции, Индии, Польши, Германии, Испании, Финляндии и других странах.

Как сообщало издание "Комментарии", во Львове умерла выдающаяся украинская певица. В возрасте 89 лет скончалась украинская певица, народная артистка Украины Мария Бойко. Об этом сообщил ее сын Владимир Одреховский на своей странице в Facebook. Но причину смерти мамы он называть не захотел. 



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Источник: https://omr.gov.ua/ru/news/221798
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