Умер известный украинский актер и режиссер

К сожалению, коронавирус идет в наступление и с каждым днем отнимает все больше и больше жизней. 30 ноября от последствий коронавирусной инфекции остановилось сердце известного украинского актера и режиссера Олега Модзелевского. Артист скончался на 67 году жизни.

ФОТО: Из открытых источников

Фотограф Сергей Рыжков рассказал об этом трагическом событии на своей странице в Facebook:

"С прискорбием узнал, что КОВИД забрал жизнь актера и режиссера, прихожанина Свято-Троицкого Ионинского монастыря раба Божьего Олега Модзелевского".

Украинский актер Модзелевский родился в 1954 году. Успешно закончил учебное заведение Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Кaрпенко-Кaрого, получив там специaльность кинооперaторa.

Олег Модзелевский сыграл роли в десятке популярных фильмов и сериалов, среди которых "Порох и дробь", "Я подарю тебе рассвет", "Городской пейзаж", "Возвращение Мухтара", "Сельский романс", "Биение сердца". Примечательно, что в большинстве кинолент он появлялся в роли священника или монаха, так как был весьма верующим человеком.

Большую часть жизни Модзелевский посвятил игре в театре, а также занимался работой оператора. Артист также увлекался живописью и фотографией.

Напомним, что 26 ноября от Covid-19 также умерла супруга украинского писателя и политического деятеля Юрия Щербака — Мария.

Ранее "Комментарии" писали о том, что скончался английский актер Дэвид Проуз, всемирную известность которому принесла роль Дарта Вейдера в популярной трилогии "Звездные войны". Дэвид Проуз скончался в результате тяжелой болезни, но никаких деталей не сообщается.











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