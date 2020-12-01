kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.12.2020

BTC/USD

19268.00

ETH/USD

608.74

LTC/USD

91.31

НБУ 01.12.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Умер известный украинский актер и режиссер
commentss НОВОСТИ Все новости

Умер известный украинский актер и режиссер

Артисту было 66 лет

сегодня, 15:40
Автор:

Елизавета Черных

К сожалению, коронавирус идет в наступление и с каждым днем отнимает все больше и больше жизней. 30 ноября от последствий коронавирусной инфекции остановилось сердце известного украинского актера и режиссера Олега Модзелевского. Артист скончался на 67 году жизни. 

Умер известный украинский актер и режиссер

ФОТО: Из открытых источников

Фотограф Сергей Рыжков рассказал об этом трагическом событии на своей странице в Facebook: 

"С прискорбием узнал, что КОВИД забрал жизнь актера и режиссера, прихожанина Свято-Троицкого Ионинского монастыря раба Божьего Олега Модзелевского". 

Украинский актер Модзелевский родился в 1954 году. Успешно закончил учебное заведение Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Кaрпенко-Кaрого, получив там специaльность кинооперaторa. 

Олег Модзелевский сыграл роли в десятке популярных фильмов и сериалов, среди которых "Порох и дробь", "Я подарю тебе рассвет", "Городской пейзаж", "Возвращение Мухтара", "Сельский романс", "Биение сердца". Примечательно, что в большинстве кинолент он появлялся в роли священника или монаха, так как был весьма верующим человеком. 

Большую часть жизни Модзелевский посвятил игре в театре, а также занимался работой оператора. Артист также увлекался живописью и фотографией.

Напомним, что 26 ноября от Covid-19 также умерла супруга украинского писателя и политического деятеля Юрия Щербака — Мария. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что скончался английский актер Дэвид Проуз, всемирную известность которому принесла роль  Дарта Вейдера в популярной трилогии "Звездные войны". Дэвид Проуз скончался в результате тяжелой болезни, но никаких деталей не сообщается.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lifestyle.24tv.ua/ru/ot-koronavirusa-umer-ukrainskij-akter-oleg-modzelevskij_n1473315
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ