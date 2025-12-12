Умер известный украинский певец Степан Гига: что произошло

Рубрики
Лиля Воробьева
12 декабря умер украинский певец Степан Гига. В возрасте 66 лет во Львове скончался известный певец Степан Гига. Об этом ZAXID.NET сообщило из собственных источников.
Степан Гига (фото из открытых источников)
Степан Гига скончался в реанимации Первого ТМО Львова.
Певец находился в больнице в тяжелом состоянии с 19 ноября.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что состояние здоровья известного певца Степана Гиги тревожило его поклонников. Степан Гига — народный артист Украины, в последнее время вновь обретший широкую популярность и активно выступавший в разных городах страны. Недавно в интернете начала распространяться информация о том, что исполнителю якобы ампутировали ногу и что он находится в коме.Также в популярный блогер блоггер Богдан Беспалов сообщил, что певец Степан Гига находится в крайне тяжелом состоянии.