Умер известный украинский певец Степан Гига: что произошло

12 декабря умер украинский певец Степан Гига. В возрасте 66 лет во Львове скончался известный певец Степан Гига. Об этом ZAXID.NET сообщило из собственных источников.

Степан Гига (фото из открытых источников)

Степан Гига скончался в реанимации Первого ТМО Львова.

Певец находился в больнице в тяжелом состоянии с 19 ноября.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что состояние здоровья известного певца Степана Гиги тревожило его поклонников. Степан Гига — народный артист Украины, в последнее время вновь обретший широкую популярность и активно выступавший в разных городах страны. Недавно в интернете начала распространяться информация о том, что исполнителю якобы ампутировали ногу и что он находится в коме.

популярный блогер блоггер Богдан Беспалов сообщил, что певец Степан Гига находится в крайне тяжелом состоянии.

По словам пиарщицы певца, сейчас состояние Степана Гиги тяжелое, но стабильное, он получает необходимое лечение, а процесс восстановления потребует определенного времени. Также Зайко подчеркнула, что все официальные сведения о здоровье исполнителя будут поступать исключительно от пресс-центра.

"Мы уже комментировали, что состояние Степана Петровича тяжелое, но стабильное, и он получает всю необходимую медицинскую помощь. Нужно время на восстановление — это естественно. В случае любых изменений официальную информацию первыми будет публиковать пресс-центр артиста. Именно оттуда журналисты смогут получить проверенные данные. А все эти "слухи" нам точно нет.