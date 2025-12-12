logo_ukra

Помер відомий український співак Степан Гіга: що сталося
Помер відомий український співак Степан Гіга: що сталося

Степан Гіга перебував у лікарні у Львові

12 грудня 2025, 20:25
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

12 грудня, помер український співак Степан Гіга. У віці 66 років у Львові помер відомий співак Степан Гіга. Про це ZAXID.NET повідомило з власних джерел.

Помер відомий український співак Степан Гіга: що сталося

Степан Гіга (фото з відкритих джерел)

Степан Гіга помер у реанімації Першого ТМО Львова.

Співак перебував у лікарні у важкому стані з 19 листопада.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  стан здоров'я відомого співака Степана Гіги тривожив його прихильників. Степан Гіга — народний артист України, який останнім часом знову здобув широку популярність та активно виступав у різних містах країни. Нещодавно в інтернеті почала ширитися інформація про те, що виконавцю нібито ампутували ногу і що він перебуває в комі.

 Також український популярний блогер Богдан Беспалов повідомив, що співак Степан Гіга перебуває у вкрай тяжкому стані.
 За словами піарниці співака, зараз стан Степана Гіги важкий, але стабільний, він отримує необхідне лікування, а процес відновлення потребуватиме певного часу. Також Зайко підкреслила, що всі офіційні відомості щодо здоров’я виконавця надходитимуть виключно від прес-центру.
"Ми вже коментували, що стан Степана Петровича важкий, але стабільний, і він отримує всю необхідну медичну допомогу. Потрібен час на відновлення — це природно. У разі будь-яких змін офіційну інформацію першими публікуватиме прес-центр артиста. Саме звідти журналісти зможуть отримати перевірені дані. А всі ці "чутки" нам точно ні до чого", — наголосила Зайко.
 
 



Джерело: https://zaxid.net/vidomiy_spivak_stepan_giga_pomer_u_lvivskiy_likarni_n1625908
