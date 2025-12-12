Помер відомий український співак Степан Гіга: що сталося

Рубрики
Лиля Воробьева
12 грудня, помер український співак Степан Гіга. У віці 66 років у Львові помер відомий співак Степан Гіга. Про це ZAXID.NET повідомило з власних джерел.
Степан Гіга (фото з відкритих джерел)
Степан Гіга помер у реанімації Першого ТМО Львова.
Співак перебував у лікарні у важкому стані з 19 листопада.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що стан здоров'я відомого співака Степана Гіги тривожив його прихильників. Степан Гіга — народний артист України, який останнім часом знову здобув широку популярність та активно виступав у різних містах країни. Нещодавно в інтернеті почала ширитися інформація про те, що виконавцю нібито ампутували ногу і що він перебуває в комі.Також український популярний блогер Богдан Беспалов повідомив, що співак Степан Гіга перебуває у вкрай тяжкому стані.