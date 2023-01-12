Умер известный в мире гитарист: известная причина

Ушел из жизни один из лучших британских гитаристов 79-летний Джефф Бек. Причина болезни музыканта – бактериальный менингит.

Умер гитарист Джефф Бек (фото из открытых источников)

"От имени семьи с глубочайшей скорбью мы сообщаем о смерти Джеффа Бэка. Неожиданно заболев бактериальным менингитом, он мирно умер, это произошло 10 января", — говорится в сообщении на странице Джефа в Twitter.

Это большая потеря для мира музыки, что не стало такого человека. Его творчество оказало большое влияние на такие стили рок-музыки как блюз-рок, хард-рок, фьюжн и другие.

Музыкант через определенный период времени менял направления в своем музыкальном творчестве и непременно обретал новые вершины, осваивая новое музыкальное пространство. Еще Джефф Бек семь раз подряд получал престижную премию "Грэмми".

При этом музыканта много раз вносили в список лучших гитаристов.

Многие альбомы, над которыми работал гитарист, оценивались как настоящий прорыв в мире музыки. Они сразу становились лидерами в самых популярных чартах.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в США скончался известный композитор . В Соединенных Штатах ушел из жизни композитор, создавший музыкальное сопровождение к популярному сериалу "Твин Пикс" Анджело Бадаламенти. Музыканту было 85 лет. Американский композитор и пианист был талантлив. Он стал известным потому, что тесно сотрудничал с известными в то время артистами. Наибольшую популярность музыканту принесла совместная работа с режиссером известного сериала "Твин Пикс" Дэвидом Линчем. Известно, что за музыкальное сопровождение к сериалу Бадаламенти в 1990 году был награжден "Грэмми".

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