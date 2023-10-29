Умер культовый актер из сериала "Друзья"

Американский актер из сериала "Друзья" Мэтью Перри скончался 28 октября в собственном доме в возрасте 54 лет. Актера нашли мертвым в джакузи. По заявлениям полиции, на месте происшествия не было наркотиков, а смерть была не насильственной.



Умер актер Мэтью Перри из сериала "Друзья". Фото из открытых источников

Мэтью Перри – один из шести героев культового сериала "Друзья". Актер сыграл роль Чендлера Бинга — одного из самых забавных персонажей, который постоянно шутил в сериале. В последних сезонах Чендлер имел отношение с Моникой, которая положительно повлияла на его характер.

Мэтью Перри умер в доме в Лос-Анджелесе. На смерть актера уже успели отреагировать фанаты по всему миру, а также компания Warner Bros.

"Мэтью был невероятно талантливым актером. Влияние его комедийного гения ощущалось во всем мире. Это неприятный день, и мы выражаем свою любовь его семье, его близким и всем его преданным поклонникам", — сообщили в Warner Bros. которая выпускала сериал "Друзей".

В 2022 году Мэтью Перри выпустил книгу под названием Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, которую можно перевести как "Друзья, любовники и большая ужасная вещь". В ней он описал свою жизнь в период съемок в сериале "Друзья" и после него. Актер признался, что употреблял наркотики и в какой-то момент попал на больничную койку. Врачи давали ему 2% шансов выжить. После этого случая Мэтью Перри перестал употреблять наркотики.

Мэтью Перри помимо роли в сериале "Друзья" также сыграл в фильмах "17 снова", "Девять ярдов", "Десять ярдов" и других постановках. Последнюю роль Мэтью Перри сыграл в документальном фильме "Друзья: Воссоединение". В котором актеры из сериала встретились после многих лет после завершения сериала и вспомнили интересные моменты из него.



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