Умер легендарный украинский актер: что известно

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Лиля Воробьева
28 мая на 84 году ушел из жизни народный артист Украины, актер Богдан Козак.
Умер актер Богдан Козак (фото из открытых источников)
Как выразился на своей странице в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий, художник был одной из самых ярких фигур современного национального театрального искусства Украины.
"Сегодня на 84 году жизни не стало Богдана Козака — одной из самых ярких фигур современного национального театрального искусства Украины. Светлая память светлому человеку", — написал Козицкий.
Казак работал актером у Национального театра имени Марии Заньковецкой, читал лекции во Львовском национальном университете имени Ивана Франко и известен как лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Он снялся в таких известных кинофильмах, как "Хозяин", "Павел Полуботок", "Время собирать камни" и другие.
"Актер-аналитик. Острый ум и большое трудолюбие. Умел иронизировать над собой. Прекрасный мастер художественного слова — большая гордость украинской культуры", — отметил чиновник.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умер Дмитрий Капранов , один из братьев Капрановых. Украинский писатель, блоггер и общественный деятель Дмитрий Капранов скончался 16 апреля 2024 в возрасте 56 лет. О его смерти сообщил родной брат Виталий Капранов. На странице в Facebook "Братья Капрановы" появилось сообщение о смерти Дмитрия Капранова.
Дмитрий Капранов, как и Виталий, родился 24 июля 1967 года в селе Дубоссары, ныне территория Молдовы. Детство братьев Капрановых прошло в Очакове Николаевской области. Оба брата со временем поступали в институт в России, где в 90 организовали мощное движение украинской диаспоры. Капрановы издавали украинскую газету "Тинды-рынды" и журнал украинской фантастики "Братья".
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