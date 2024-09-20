Умер молодой юморист из "Лиги смеха": что произошло

Ушел из жизни украинский юморист Юрий Рябченко, участник популярного проекта "Лига смеха". Комик получил известность как лидер команды "Николь Кидман". Печальное известие обнародовала гостевая редактор "Лиги смеха" Одарка Царенко на своей странице в Instagram, подчеркнув, что Юрий был не только талантливым человеком, но и доброй личностью.

Юморист Юрий Рябченко (фото из открытых источников)

"Большая потеря в нашей семье "Лиги смеха". Ушел из жизни Юра Рябченко — актер и автор команд "Николь Кидман", "Луганская сборная", "Другой Мир", "К Лампочке" (СНУ Луганск), "СНУки" (СНУ Луганск). Это был большой талант и просто хороший человек", – написала она.

Пока не сообщается о причине его смерти. Одарка Царенко призвала принять участие в сборе средств, которые пойдут на помощь семье Рябченко и на его захоронение.

"Все средства будут переданы на погребение и поддержку его родственников, которые находятся в Луганской области. Информация о церемонии погребения будет опубликована впоследствии. Светлая память. Покои с миром, друг", — добавила она.

Юрий Рябченко был родом из Луганской области. Его карьера юмориста началась еще в юные годы, а для участия в "Лиге смеха" ему пришлось переехать в Киев, где он жил в последнее время. В своих соцсетях комик в большинстве своем делился фотографиями со съемок и работы, но последнее сообщение опубликовал еще весной прошлого года.

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