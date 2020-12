Умер один из создателей "Игры престолов": в его крови был найден яд

В возрасте 39 лет не стало создателя китайской игровой студии Yoozoo Games и известной всему миру саги "Игра престолов" Линь Ци. Сообщается, что причиной смерти стало отравление. В его крови были найдены следы ядовитого вещества, передает издание Deadline.

Линь Ци. Фото: obozrevatel

Согласно словам инсайдеров, Линь Ци стало плохо 16 декабря, поэтому он обратился за помощью в больницу. 25 декабря его близкие сообщили о смерти знаменитости.

Сотрудники правоохранительных органов не исключают версии, что продюсера могли убить, подсыпав ядовитое вещество ему в чай. Также сообщается, что на данный момент главным подозреваемым является руководитель отдела кино и телевидения Yoozoo Group Сю Ляо. Он уже находится под стражей до выяснения всех обстоятельств трагедии.

Причина, по которой коллегу Линь задержали, может быть в том, что перед этим между ними возник конфликт. Он, якобы, и мог стать причиной того, что Сю Ляо решил отравить продюсера.

Известно, что Линь Ци основал студию Yoozoo Games в 2009 году и был ее руководителем до последнего дня своей жизни. Компания специализируется на мобильных и браузерных играх.

Самым известным ее продуктом стала игра, которая была создана по мотивам сериала "Игра престолов" – Game of Thrones: Winter Is Coming. Кроме нее, огромную популярность среди пользователей получили и другие продукты Yoozoo Games: "Drakensang Online", MMORPG "League of Angels" и "DarkOrbit".

Студия также работала над экранизацией масштабных проектов, таких как сериал "Игра Престолов" (HBO) и фильм "Проблема трех тел" для Netflix. Экранизация последнего планируется в 2022 году на стриминговой платформе.

Как сообщает Hurun China Rich List, состояние известного продюсера – 1,3 млрд долларов.

