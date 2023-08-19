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Умер российский артист, выступавший против аннексии Крыма

Игорь Ясулович играл в "Бриллиантовой руке" и "Двенадцати стульях"

сегодня, 20:45
Автор:
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Константин Куликов
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В Москве на 82-м году жизни скончался народный артист России Игорь Ясулович. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявили в ГИТИСе, где он в течение многих лет преподавал на факультете музыкального театра.

Умер российский артист, выступавший против аннексии Крыма

Игорь Ясулович

Ясулович известен по фильмам "Двенадцать стульев" (1971) Леонида Гайдая, где он сыграл инженера Щукина; "Бриллиантовая рука" (1968) Леонида Гайдая, где у него роль собаковода; телефильму "Гостья из будущего" (1984) Павла Арсенова, в котором он играет Электрона Ивановича, и телефильму "Гардемарины, вперед" (1987) Светланы Дружининой.


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В середине июля СМИ сообщали, что Игорь Ясулович попал в одну из московских больниц. В некоторых из сообщений СМИ говорилось, что актер переведен в реанимацию и подключен к ИВЛ. О причинах госпитализации ничего не сообщалось. 11 августа стало известно, что артист выписан из больницы.

В кино Игорь Ясулович дебютировал в 1961 году, исполнив роль физика в драме Михаила Ромма "Девять дней одного года". 

У Игоря Ясуловича на счету также множество театральных ролей. Он работал в Московском экспериментальном театре пантомимы "Эктемим", Театре-студии киноактера, московском ТЮЗе. С 1992 года Игорь Ясулович преподавал на факультете музыкального театра Российского института театрального искусства (ГИТИС), также много лет вел мастерскую в своей альма-матер — ВГИКе.

В 2014 году Игорь Ясулович вместе с другими деятелями культуры подписал антивоенное письмо против аннексии Крыма. Также он выступал в защиту Михаила Ходорковского, группы Pussy Riot и задержанных на Болотной площади участников антипутинской акции протеста в 2012 году.

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