Умер российский артист, выступавший против аннексии Крыма

В Москве на 82-м году жизни скончался народный артист России Игорь Ясулович. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявили в ГИТИСе, где он в течение многих лет преподавал на факультете музыкального театра.

Игорь Ясулович

Ясулович известен по фильмам "Двенадцать стульев" (1971) Леонида Гайдая, где он сыграл инженера Щукина; "Бриллиантовая рука" (1968) Леонида Гайдая, где у него роль собаковода; телефильму "Гостья из будущего" (1984) Павла Арсенова, в котором он играет Электрона Ивановича, и телефильму "Гардемарины, вперед" (1987) Светланы Дружининой.

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В середине июля СМИ сообщали, что Игорь Ясулович попал в одну из московских больниц. В некоторых из сообщений СМИ говорилось, что актер переведен в реанимацию и подключен к ИВЛ. О причинах госпитализации ничего не сообщалось. 11 августа стало известно, что артист выписан из больницы.

В кино Игорь Ясулович дебютировал в 1961 году, исполнив роль физика в драме Михаила Ромма "Девять дней одного года".

У Игоря Ясуловича на счету также множество театральных ролей. Он работал в Московском экспериментальном театре пантомимы "Эктемим", Театре-студии киноактера, московском ТЮЗе. С 1992 года Игорь Ясулович преподавал на факультете музыкального театра Российского института театрального искусства (ГИТИС), также много лет вел мастерскую в своей альма-матер — ВГИКе.

В 2014 году Игорь Ясулович вместе с другими деятелями культуры подписал антивоенное письмо против аннексии Крыма. Также он выступал в защиту Михаила Ходорковского, группы Pussy Riot и задержанных на Болотной площади участников антипутинской акции протеста в 2012 году.

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