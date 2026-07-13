Умер Сэм Нилл: звезда фильма "Парк Юрского периода"

Новозеландский актер Сэм Нилл, снискавший мировую известность благодаря роли доктора Алана Гранта во франшизе "Парк Юрского периода", умер в возрасте 78 лет. Его смерть подтвердила семья, сообщив, что актер ушел из жизни 13 июля в Сиднее. По словам близких, смерть была внезапной, а к моменту смерти Нилл уже не имел онкологического заболевания.

Сэм Нилл. Фото из открытых источников

В заявлении семьи говорится, что Сэм Нилл умер в кругу родных, а семья поблагодарила врачей частного госпиталя St Vincent's за заботу об актере. Причину смерти официально не обнародовали, однако отмечается, что рак крови, с которым Нилл боролся последние годы, не стал причиной его ухода.

"С огромной печалью семья Сэма Нилла сообщает о его смерти в понедельник, 13 июля, в Сиднее, Австралия. Сэм был окружен родными и ушел с достоинством, охарактеризовавшим всю его жизнь. Потеря была внезапной и неожиданной, но нас утешает то, что Сэм оставался свободным от рака", — говорится в заявлении семьи Нилла.

Сэм Нилл родился в 1947 году в Северной Ирландии, но еще в детстве переехал в Новую Зеландию. Мировое признание он получил в 1993 году после выхода фильма "Парк Юрского периода" Стивена Спилберга. Также актер сыграл в фильмах "Пианино", "Охота за "Красным Октябрем"", "Сквозь горизонт" и сериалах "Острые козырки", "Тюдоры" и многих других проектах. В общей сложности его фильмография насчитывает более 150 ролей.

В 2022 году Нилла диагностировали редкую форму рака крови – ангиоиммунобластную Т-клеточную лимфому. После лечения и участия в клинических испытаниях нового препарата в апреле 2026 года он сообщил, что находится в полной ремиссии и свободен от рака.