logo

BTC/USD

63139

ETH/USD

1788.36

USD/UAH

44.5

EUR/UAH

50.86

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Умер Сэм Нилл: звезда фильма "Парк Юрского периода"
commentss НОВОСТИ Все новости

Умер Сэм Нилл: звезда фильма "Парк Юрского периода"

Умер Сэм Нил, легендарный актер из фильма "Парк Юрского периода" и сериала "Острые козырки".

13 июля 2026, 10:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Новозеландский актер Сэм Нилл, снискавший мировую известность благодаря роли доктора Алана Гранта во франшизе "Парк Юрского периода", умер в возрасте 78 лет. Его смерть подтвердила семья, сообщив, что актер ушел из жизни 13 июля в Сиднее. По словам близких, смерть была внезапной, а к моменту смерти Нилл уже не имел онкологического заболевания.

Умер Сэм Нилл: звезда фильма "Парк Юрского периода"

Сэм Нилл. Фото из открытых источников

В заявлении семьи говорится, что Сэм Нилл умер в кругу родных, а семья поблагодарила врачей частного госпиталя St Vincent's за заботу об актере. Причину смерти официально не обнародовали, однако отмечается, что рак крови, с которым Нилл боролся последние годы, не стал причиной его ухода.

"С огромной печалью семья Сэма Нилла сообщает о его смерти в понедельник, 13 июля, в Сиднее, Австралия. Сэм был окружен родными и ушел с достоинством, охарактеризовавшим всю его жизнь. Потеря была внезапной и неожиданной, но нас утешает то, что Сэм оставался свободным от рака", — говорится в заявлении семьи Нилла.

Сэм Нилл родился в 1947 году в Северной Ирландии, но еще в детстве переехал в Новую Зеландию. Мировое признание он получил в 1993 году после выхода фильма "Парк Юрского периода" Стивена Спилберга. Также актер сыграл в фильмах "Пианино", "Охота за "Красным Октябрем"", "Сквозь горизонт" и сериалах "Острые козырки", "Тюдоры" и многих других проектах. В общей сложности его фильмография насчитывает более 150 ролей.

В 2022 году Нилла диагностировали редкую форму рака крови – ангиоиммунобластную Т-клеточную лимфому. После лечения и участия в клинических испытаниях нового препарата в апреле 2026 года он сообщил, что находится в полной ремиссии и свободен от рака.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, можно ли возродить динозавров как в фильме "Парка Юрского периода".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/live/crl1gk55rzet
Теги:

Новости

Все новости