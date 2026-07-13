Помер Сем Нілл: зірка фільму "Парк Юрського періоду"

Новозеландський актор Сем Нілл, який здобув світову популярність завдяки ролі доктора Алана Гранта у франшизі "Парк Юрського періоду", помер у віці 78 років. Його смерть підтвердила родина, повідомивши, що актор пішов з життя 13 липня в Сіднеї. За словами близьких, смерть була раптовою, а на момент смерті Нілл уже не мав онкологічного захворювання.

Сем Нілл. Фото з відкритих джерел

У заяві сім'ї йдеться, що Сем Нілл помер у колі рідних, а родина подякувала лікарям приватного шпиталю St Vincent's за турботу про актора. Причину смерті наразі офіційно не оприлюднили, однак наголошується, що рак крові, з яким Нілл боровся останні роки, не став причиною його відходу.

"З величезним сумом сім'я Сема Нілла повідомляє про його смерть у понеділок, 13 липня, в Сіднеї, Австралія. Сем був оточений рідними і пішов із гідністю, яка характеризувала все його життя. Втрата була раптовою і несподіваною, але нас втішає те, що Сем залишався вільним від раку",- йдеться у заяві родини Нілла.

Сем НіллА народився 1947 року в Північній Ірландії, але ще в дитинстві переїхав до Нової Зеландії. Світове визнання він отримав у 1993 році після виходу стрічки "Парк Юрського періоду" Стівена Спілберга. Також актор зіграв у фільмах "Піаніно", "Полювання за "Червоним Жовтнем"", "Крізь обрій" та серіалах "Гострі Картузи", "Тюдори" й багатьох інших проєктах. Загалом його фільмографія налічує понад 150 ролей.

У 2022 році Ніллу діагностували рідкісну форму раку крові — ангіоімунобластну Т-клітинну лімфому. Після лікування та участі в клінічних випробуваннях нового препарату у квітні 2026 року він повідомив, що перебуває у стані повної ремісії та вільний від раку.