Умер создатель знаменитых мультфильмов о Незнайке

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Светлана Шкурупий
На 86-м году ушел из жизни знаменитый художник Владимир Шафранюк, который подарил зрителям мультфильмы о коротышке из Цветочного города — Незнайке и его друзьях. Об этом печальном событии стало известно сегодня, 3 ноября.
Владимир Шафранюк | фото: Аниматор.ру
По данным СМИ, художник-конструктор кукол скончался в своем доме в Москве. Подробности случившегося не сообщаются.
Известно, что Владимир Шафранюк родился в феврале 1935 года. Образование он получил в московском инженерно-физическом институте. С 1964 по 1967 годы он работал на известной киностудии "Союзмультфильм", а после на "Мульттелефильме".
Помимо создания серии мультфильмом о Незнайке, Шафранюк также работал над "Волшебником Изумрудного города" и "Добрыней Никитичем". Еще художник выпустил книгу и писал статьи, касающиеся особенностей техники кукольного театра.
Напомним, 31 октября умер Шон Коннери, который прославился благодаря роли Джеймса Бонда.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный итальянский актер Джиджи Пройетти скончался в день своего рождения. Ему было 80 лет.
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