Умер создатель знаменитых мультфильмов о Незнайке

На 86-м году ушел из жизни знаменитый художник Владимир Шафранюк, который подарил зрителям мультфильмы о коротышке из Цветочного города — Незнайке и его друзьях. Об этом печальном событии стало известно сегодня, 3 ноября.

Владимир Шафранюк | фото: Аниматор.ру

По данным СМИ, художник-конструктор кукол скончался в своем доме в Москве. Подробности случившегося не сообщаются.

Известно, что Владимир Шафранюк родился в феврале 1935 года. Образование он получил в московском инженерно-физическом институте. С 1964 по 1967 годы он работал на известной киностудии "Союзмультфильм", а после на "Мульттелефильме".

Помимо создания серии мультфильмом о Незнайке, Шафранюк также работал над "Волшебником Изумрудного города" и "Добрыней Никитичем". Еще художник выпустил книгу и писал статьи, касающиеся особенностей техники кукольного театра.

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