kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.11.2020

BTC/USD

13523.56

ETH/USD

378.88

LTC/USD

52.66

НБУ 03.11.2020

USD/UAH

28.80

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Умер создатель знаменитых мультфильмов о Незнайке
commentss НОВОСТИ Все новости

Умер создатель знаменитых мультфильмов о Незнайке

Художник скончался у себя дома в Москве

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий

На 86-м году ушел из жизни знаменитый художник Владимир Шафранюк, который подарил зрителям мультфильмы о коротышке из Цветочного города — Незнайке и его друзьях. Об этом печальном событии стало известно сегодня, 3 ноября. 

Умер создатель знаменитых мультфильмов о Незнайке

Владимир Шафранюк | фото: Аниматор.ру

По данным СМИ, художник-конструктор кукол скончался в своем доме в Москве. Подробности случившегося не сообщаются.

Известно, что Владимир Шафранюк родился в феврале 1935 года. Образование он получил в московском инженерно-физическом институте. С 1964 по 1967 годы он работал на известной киностудии "Союзмультфильм", а после на "Мульттелефильме". 

Помимо создания серии мультфильмом о Незнайке, Шафранюк также работал над "Волшебником Изумрудного города" и "Добрыней Никитичем".  Еще художник выпустил книгу и писал статьи, касающиеся особенностей техники кукольного театра.

Напомним, 31 октября умер Шон Коннери, который прославился благодаря роли Джеймса Бонда.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный итальянский актер Джиджи Пройетти скончался в день своего рождения. Ему было 80 лет.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/767769-umer-sozdatel-znamenitykh-multfilmov-o-neznaike
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ