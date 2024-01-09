Умер Виталий Белоножко: почему не стало известного украинского артиста

Сегодня, 9 января, ушел из жизни народный артист Украины Виталий Белоножко.

Виталий Белоножко (фото из открытых источников)

Причину трагической новости рассказала супруга артиста Светлана Белоножко. Как она сообщила, любимый долгое время был в больнице, где и оборвалась его жизнь. Причина смерти – внезапно остановилось сердце, певцу было 70 лет, сообщает "Гордон".

К сожалению, медикам так и не удалось спасти легендарного артиста.

Где и когда пройдет церемония прощания с Виталием Белоножко – проинформируют несколько позже.

К слову, Виталия Белоножко его отечественные поклонники полюбили благодаря его замечательным песням, которые сразу стали популярными – "Украина мать", "Боже, дай Украине волю!", "Давайте вместе споем, братия", "Волшебница", "Чтобы ты счастлива была и другие.

Зрители часто привыкли видеть народного артиста Украины Виталия Белоножко вместе с его супругой. При этом эти замечательные украинские исполнители, Виталий и Светлана Белоножко, тоже певица, часто выступали, как дуэт. Совместно в 1999 году они стали основателями Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь Нины Матвиенко впервые рассказала о причинах смерти ее матери. Осенью все украинцы были поражены трагической новостью – умерла легенда украинской песни, народная артистка Нина Матвиенко. Ее смерть для многих стала ударом, однако больше всего была поражена семья артистки.

Дочь Нины Митрофановны, заслуженная артистка Тоня Матвиенко, молчала о состоянии мамы два месяца. Только недавно, давая интервью для Viva, она сказала, что произошло с душой украинской песни.

