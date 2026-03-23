Умер владелец OnlyFans Леонид Радвинский: миллиардер родом из Украины

Американский предприниматель украинского происхождения Леонид Радвинский, владелец популярной платформы OnlyFans, умер 23 марта 2026 года в возрасте 43 лет. О его смерти сообщила сама компания, отметив, что бизнесмен ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком.

"Мы с глубокой грустью сообщаем о смерти Лео Радвинского. Лео мирно умер после длительной борьбы с раком. Его семья просила о конфиденциальности в это тяжелое время", — говорится в сообщении.

Платформа OnlyFans была запущена в 2016 году в качестве сервиса, где авторы могут публиковать контент и получать оплату непосредственно от подписчиков. В 2018 году Радвинский приобрел контрольный пакет компании и превратил ее в глобальное явление, существенно изменившее индустрию цифрового контента для взрослых.

Материнская компания Fenix International Ltd, владеющая OnlyFans, получает примерно 20% комиссии по подпискам и продажам на сервисе. По данным компании, в 2024 году на платформе насчитывалось более 4,6 миллионов авторов контента и около 377 миллионов пользователей, а годовой доход составил примерно 1,4 миллиарда долларов.

С 2021 года Радвинский получил около 1,8 миллиарда долларов дивидендов от бизнеса. Несмотря на огромное состояние, он оставался довольно непубличным человеком и редко давал интервью.

Леонид Радвинский родился в Одессе, а в детстве вместе с семьей переехал в Чикаго. В последние годы он проживал в штате Флорида.

