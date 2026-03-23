Помер власник OnlyFans Леонід Радвінський: мільярдер родом з України

Американський підприємець українського походження Леонід Радвінський, власник популярної платформи OnlyFans, помер 23 березня 2026 року у віці 43 років. Про його смерть повідомила сама компанія, зазначивши, що бізнесмен пішов із життя після тривалої боротьби з раком.

Помер власник OnlyFans Леонід Радвінський.

Платформа OnlyFans оприлюднила заяву, у якій повідомила про смерть Леоніда Радвінського.

"Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть Лео Радвінського. Лео мирно помер після тривалої боротьби з раком. Його родина просила про конфіденційність у цей важкий час", — йдеться в повідомленні.

Платформа OnlyFans була запущена у 2016 році як сервіс, де автори можуть публікувати контент і отримувати оплату безпосередньо від підписників. У 2018 році Радвінський придбав контрольний пакет компанії та перетворив її на глобальне явище, яке суттєво змінило індустрію цифрового контенту для дорослих.

Материнська компанія Fenix International Ltd, яка володіє OnlyFans, отримує приблизно 20% комісії з підписок і продажів на сервісі. За даними компанії, у 2024 році на платформі налічувалося понад 4,6 мільйона авторів контенту та близько 377 мільйонів користувачів, а річний дохід сягнув приблизно 1,4 мільярда доларів.

З 2021 року Радвінський отримав близько 1,8 мільярда доларів дивідендів від бізнесу. Попри величезні статки, він залишався доволі непублічною людиною і рідко давав інтерв’ю.

Леонід Радвінський народився в Одесі, а в дитинстві разом із родиною переїхав до Чикаго. Останні роки він проживав у штаті Флорида.

