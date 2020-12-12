Умер знаменитый советский актер Валентин Гафт

Язык
Coinspot 12.12.2020
BTC/USD
18444.60
ETH/USD
558.04
LTC/USD
75.47
НБУ 12.12.2020
USD/UAH
28.33
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Сегодня стало известно о смерти знаменитого советского актера, театрального режиссера Валентина Йосифовича Гафта. Артист ушел из жизни на 86-ом году. Причины, по которым остановилось сердце Гафта, пока что не сообщаются, однако известно, что за несколько лет до смерти актер перенес инсульт.
ФОТО: Из открытых источников
На счету Валентина Гафта сотни великолепных ролей. Помимо служения в театре, он прославился игрой в кино и появлялся в наиболее популярных советских, а также современных кинолентах таких, как "Убийство на улице Данте", "Дорога на Рюбецаль", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи", "Семнадцать мгновений весны","Восемь дней надежды", "Мастер и Маргарита", "Млечный путь", "Елки" и десятках других.
Валентин Гафт родился в 1935 году в Москве. Окончил актерскую студию МХАТ и Служил в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года. За годы жизни актер удостаивался множества престижных наград: он получил звание Народного артиста РСФСР, орден "За заслуги перед Отечеством" III степени и II степени, театральную премию Станиславского за вклад в развитие актерского искусства и другие.
С артистом попрощаются 15 декабря на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.
Напомним, что вчера, 11 декабря, скончался известный советский актер, Народный артиста России Николай Иванов. Его не стало на 78-ом году жизни. Причиной, по которой оборвалась жизнь актера, стала сердечная недостаточность. А 9 декабря не стало ведущего артиста Малого театра, актера популярных советских кинолент Вячеслава Езепова.
Ранее издание "Комментарии" писало о потерях 2020 года, о том, кто из знаменитостей скончался в уходящем году.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости