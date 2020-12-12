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Умер знаменитый советский актер Валентин Гафт

Артиста не стало в возрасте 85 лет

сегодня, 11:23
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня стало известно о смерти знаменитого советского актера, театрального режиссера Валентина Йосифовича Гафта. Артист ушел из жизни на 86-ом году. Причины, по которым остановилось сердце Гафта, пока что не сообщаются, однако известно, что за несколько лет до смерти актер перенес инсульт. 

Умер знаменитый советский актер Валентин Гафт

ФОТО: Из открытых источников

На счету Валентина Гафта сотни великолепных ролей. Помимо служения в театре, он прославился игрой в кино и появлялся в наиболее популярных советских, а также современных кинолентах таких, как "Убийство на улице Данте", "Дорога на Рюбецаль", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи", "Семнадцать мгновений весны","Восемь дней надежды", "Мастер и Маргарита", "Млечный путь", "Елки" и десятках других. 

Валентин Гафт родился в 1935 году в Москве. Окончил актерскую студию МХАТ и Служил в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года. За годы жизни актер удостаивался множества престижных наград: он получил звание Народного артиста РСФСР, орден "За заслуги перед Отечеством" III степени  и II степени, театральную премию Станиславского за вклад в развитие актерского искусства и другие. 

С артистом попрощаются 15 декабря на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.

Напомним, что вчера, 11 декабря, скончался известный советский актер, Народный артиста России Николай Иванов. Его не стало на 78-ом году жизни. Причиной, по которой оборвалась жизнь актера, стала сердечная недостаточность. А 9 декабря не стало ведущего артиста Малого театра, актера популярных советских кинолент Вячеслава Езепова. 

Ранее издание "Комментарии" писало о потерях 2020 года, о том, кто из знаменитостей скончался в уходящем году. 




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Источник: https://tass.ru/kultura/10240093
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