logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.02.2021

BTC/USD

46799.50

ETH/USD

1749.13

LTC/USD

168.73

НБУ 09.02.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.68

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Умер знаменитый украинский художник и поэт Юрий Зморович
commentss НОВОСТИ Все новости

Умер знаменитый украинский художник и поэт Юрий Зморович

Деятеля не стало в возрасте 74 лет

сегодня, 17:00
Автор:

Елизавета Черных

Стало известно о смерти известного украинского художника, скульптора и поэта Юрия Зморовича. Его сердце остановилось на 75-ом году жизни, передает OBOZREVATEL.

Умер знаменитый украинский художник и поэт Юрий Зморович

Юрий Зморович - фото из открытых источников

О трагедии на своей странице в Facebook сообщил столичный поэт Дмитрий Бураго. Причина смерти Зморовича пока что неизвестна: 

"Ушёл из жизни выдающийся киевлянин – Юрий Валентинович Зморович. Композитор и художник, поэт и режиссёр, Юра обладал уникальным чутьём в искусстве. И, кажется, не было области человеческих знаний, не увлекавшей его... Низкий поклон тебе, Зморро, восстающему из материи. Соболезнования твоим близким и любимым", — написал Бураго. 

К слову, Юрий Зморович — знаменитый украинский поэт, художник, режиссер, скульптор и организатор различных украинских культурных проектов, известный под псевдонимом Zmorro (Зморро). 

Деятель родился 14 апреля 1946 года в Киеве, в семье известного математика Валентина Зморовича. 

В литературных кругах он стал известен уже с 1960-х годов, когда публиковал свои первые поэзии в популярных журналах различных стран мира. Юрий Зморович также внес вклад в развитие визуального искусства — он являлся автором нефигуративных композиций выставлявшихся в Киеве, Нью-Йорке, Хельсинки, Стамбуле и других мировых городах. 

В 2000-х годах деятель сотрудничал как режиссер и исполнитель с Киевским театром поэзии "Под звёздным небом".

Как композитора и исполнителя, Зморовича притягивали спонтанная импровизация, фри-джаз и этника. Он играл на саксофонах, бас-кларнете, флейтах и клавишных инструментах, а также являлся автором более 30 авторских музыкальных дисков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно о смерти известной американской певицы Мэри Уилсон, которая входила в состав группы The Supremes. Её сердце перестало биться на 76-ом году жизни. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.obozrevatel.com/show/people/umer-znamenityij-ukrainskij-hudozhnik-i-poet-zmorovich.htm
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ