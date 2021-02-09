Умер знаменитый украинский художник и поэт Юрий Зморович

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Стало известно о смерти известного украинского художника, скульптора и поэта Юрия Зморовича. Его сердце остановилось на 75-ом году жизни, передает OBOZREVATEL.
Юрий Зморович - фото из открытых источников
О трагедии на своей странице в Facebook сообщил столичный поэт Дмитрий Бураго. Причина смерти Зморовича пока что неизвестна:
К слову, Юрий Зморович — знаменитый украинский поэт, художник, режиссер, скульптор и организатор различных украинских культурных проектов, известный под псевдонимом Zmorro (Зморро).
Деятель родился 14 апреля 1946 года в Киеве, в семье известного математика Валентина Зморовича.
В литературных кругах он стал известен уже с 1960-х годов, когда публиковал свои первые поэзии в популярных журналах различных стран мира. Юрий Зморович также внес вклад в развитие визуального искусства — он являлся автором нефигуративных композиций выставлявшихся в Киеве, Нью-Йорке, Хельсинки, Стамбуле и других мировых городах.
В 2000-х годах деятель сотрудничал как режиссер и исполнитель с Киевским театром поэзии "Под звёздным небом".
Как композитора и исполнителя, Зморовича притягивали спонтанная импровизация, фри-джаз и этника. Он играл на саксофонах, бас-кларнете, флейтах и клавишных инструментах, а также являлся автором более 30 авторских музыкальных дисков.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно о смерти известной американской певицы Мэри Уилсон, которая входила в состав группы The Supremes. Её сердце перестало биться на 76-ом году жизни.
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