Умерла популярная американская певица

Язык
Coinspot 09.02.2021
BTC/USD
46652.64
ETH/USD
1760.08
LTC/USD
168.66
НБУ 09.02.2021
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
Стало известно о смерти известной американской певицы Мэри Уилсон, которая
входила в состав группы The Supremes. Её
сердце перестало биться на 76-ом году жизни. Об этом информирует издание The Guardian.
Умерла певица Мэри Уилсон - фото: из открытых источников
Источник сообщает, что знаменитость внезапно скончалась в
своем доме в Лас-Вегасе вчера, 8
февраля.
Причина её
смерти на данный момент не
сообщена общественности. О трагическом происшествии рассказал публицист звезды.
Мэри Уилсон известна как одна из создательниц музыкальной группы The Supremes. В 15-летнем возрасте она вместе с Дайаной Росс и Флоренс Баллард организовала группу и они стали выступать в Детройте. Со временем коллектив набирал популярность и новых фанатов. Вскоре The Supremes стали считать одной из самых успешных женских музыкальных групп.
Родные певицы отмечают, что до сих пор не могут поверить в то, что она
умерла. Коллеги Мэри Уилсон также
выразили свои соболезнования.
"Я только что разговаривал с ней по телефону в
среду около часа и даже представить себе не мог. Так полно жизни и великих
историй. Совершенно в шоке. Покойся с миром, Мэри", — написал в Twitter музыкант Пол Стэнли из Questlove и Kiss.
Буквально за несколько дней до своей смерти Уилсон анонсировала на своей странице в YouTube выход её новых музыкальных произведений. Она выразила желание, чтобы некоторые из ее записей были выпущены к ее дню рождения 6 марта. Однако её жизнь внезапно оборвалась.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в России исчез знаменитый актер Леонид Куравлев, а также о том, что умер известный российский актер, сыгравший в "Бригаде" и "Доярке из Хацапетовки".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости