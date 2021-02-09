Умерла популярная американская певица

Стало известно о смерти известной американской певицы Мэри Уилсон, которая входила в состав группы The Supremes. Её сердце перестало биться на 76-ом году жизни. Об этом информирует издание The Guardian.

Умерла певица Мэри Уилсон - фото: из открытых источников

Источник сообщает, что знаменитость внезапно скончалась в своем доме в Лас-Вегасе вчера, 8 февраля. Причина её смерти на данный момент не сообщена общественности. О трагическом происшествии рассказал публицист звезды.

Мэри Уилсон известна как одна из создательниц музыкальной группы The Supremes. В 15-летнем возрасте она вместе с Дайаной Росс и Флоренс Баллард организовала группу и они стали выступать в Детройте. Со временем коллектив набирал популярность и новых фанатов. Вскоре The Supremes стали считать одной из самых успешных женских музыкальных групп.





Родные певицы отмечают, что до сих пор не могут поверить в то, что она умерла. Коллеги Мэри Уилсон также выразили свои соболезнования.

"Я только что разговаривал с ней по телефону в среду около часа и даже представить себе не мог. Так полно жизни и великих историй. Совершенно в шоке. Покойся с миром, Мэри", — написал в Twitter музыкант Пол Стэнли из Questlove и Kiss.

Буквально за несколько дней до своей смерти Уилсон анонсировала на своей странице в YouTube выход её новых музыкальных произведений. Она выразила желание, чтобы некоторые из ее записей были выпущены к ее дню рождения 6 марта. Однако её жизнь внезапно оборвалась.

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