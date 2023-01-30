Умерла актриса, игравшая роль Уэнздей в сериале «Семейка Адамсов»

Лиза Лоринг в роли Уэнздей Адамс. Фото из открытых источников

Звезда сериала "Семейка Адамсов" Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнздей скончалась от инсульта 28 января. Смерть женщины подтвердила ее дочь Ванесса Фумберг. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Variety.

Лиза Лоринг, известнейшая по роли Уэнздей Аддамс в комедийном сериале ABC "Семейка Адамсов", выходившем с 1964 по 1966 год.

"Она мирно ушла с обеими дочерьми, держа ее за руки", — сказала дочь 64-летней актрисы.

Лиза Лоринг сыграла Уэнздей в возрасте шести лет. Она изобразила персонажа милой, но серьезной девушкой, которая могла быть мрачной и любила домашних животных, пугавших других, в частности, смертоносного паука, по имени Гомер и ящерицу, по имени Люцифер. Интересно, что танец Лизы Лоринг в сериале 60-х годов вдохновил на популярную сцену из сериала Netflix "Уэнздей".

Лоринг родилась на Маршалловых островах в семье военнослужащих, далее девушка жила на Гавайях, а затем переехала в Лос-Анджелес. Девушка свою первую работу получила в возрасте трех лет. После "Семейки Адамсов" Лоринг играла преимущественно в сериальных постановках.

Друзья и коллеги выразили свои соболезнования из-за смерти Лизы Лоринг.

"Очень жаль, что умерла моя дорогая подруга Лиза Лоринг. Мы были очень близки и часто работали вместе. Я знаю, что она была очень слаба. Я был в ее компании всего несколько недель назад", — пишет Бутч Патрик, сыгравший с Лоринг в фильме "Монстры".

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