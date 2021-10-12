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Умерла актриса, которая снималась в "Служебном романе"

Людмила умерла внезапно и неожиданно

сегодня, 11:50
Автор:

Козлова Альбіна

Известная актриса, которая снималась в советских фильмах, в том числе и в "Служебном романе", скончалась 8 октября. В этой лирической трагикомедии знаменитого режиссера Эльдара Рязанова Людмила Купина сыграла второстепенную роль работницы управления статистики. Об этом сообщает УНИАН.

Умерла актриса, которая снималась в "Служебном романе"

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Однако женщина играла и главные роли, она исполнила роль Василисы в фильме "Трембита". Также она снялась в фильмах: "Вечный зов", "Крик тишины", "Человек на полустанке", "Я тебя никогда не забуду", "Вам что, наша власть не нравится?!", "Ссуда на брак" и других. За 20 лет она сыграла более 20 ролей в различных фильмах советских режиссеров.

Людмиле Купиной было 77 лет, причина смерти не сообщается. Все желающие могут прийти и попрощаться с актрисой. Известно, что женщина болела COVID-19, поэтому осложнения от вируса могли стать роковыми для пожилой женщины. Купина лежала в реанимации в последние дни из-за тяжелой стадии течения болезни.

О личной жизни актрисы мало что известно. О смерти женщины рассказала ее родная сестра Татьяна Сидоренко. Ранее пожилая актриса жила временами в России, временами в Болгарии и на здоровье не жаловалась, пока не подхватила коронавирус. По словам родственников, Людмила умерла внезапно и неожиданно.

Как сообщал портал "Комментарии", ведущую программы "Давай поженимся" госпитализировали в больницу. Звезда находится на лечении в Московском медицинском учреждении на Коммунарке. Компьютерная томография и сданный тест подтвердили у нее коронавирусную болезнь. В 62-летней звезды российского телевидения обнаружили воспаление и активизировался процесс первоначального повреждения почек.





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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/umerla-zvezda-sluzhebnogo-romana-11573983.html
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