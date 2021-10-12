Умерла актриса, которая снималась в "Служебном романе"

Известная актриса, которая снималась в советских фильмах, в том числе и в "Служебном романе", скончалась 8 октября. В этой лирической трагикомедии знаменитого режиссера Эльдара Рязанова Людмила Купина сыграла второстепенную роль работницы управления статистики. Об этом сообщает УНИАН.

Советская актриса болела коронавирусом, фото из открытых источников

Однако женщина играла и главные роли, она исполнила роль Василисы в фильме "Трембита". Также она снялась в фильмах: "Вечный зов", "Крик тишины", "Человек на полустанке", "Я тебя никогда не забуду", "Вам что, наша власть не нравится?!", "Ссуда на брак" и других. За 20 лет она сыграла более 20 ролей в различных фильмах советских режиссеров.



Людмиле Купиной было 77 лет, причина смерти не сообщается. Все желающие могут прийти и попрощаться с актрисой. Известно, что женщина болела COVID-19, поэтому осложнения от вируса могли стать роковыми для пожилой женщины. Купина лежала в реанимации в последние дни из-за тяжелой стадии течения болезни.

О личной жизни актрисы мало что известно. О смерти женщины рассказала ее родная сестра Татьяна Сидоренко. Ранее пожилая актриса жила временами в России, временами в Болгарии и на здоровье не жаловалась, пока не подхватила коронавирус. По словам родственников, Людмила умерла внезапно и неожиданно.

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