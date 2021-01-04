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Умерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда

Актрисе стало плохо во время прогулки с собаками

сегодня, 14:11
Автор:

Вечканова Елена

В возрасте 65 лет скончалась голливудская актриса Таня Робертс. Зрители всего запомнили ее, как девушку Джеймса Бонда в фильме "Вид на убийство" (1985). Печальные новости сообщает The Hollywood Reporter.

Умерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда

Таня Робертс считала роль девушки Бонда проклятой. Фото из открытых источников

Таня Робертс попала в одну из больниц Лос-Анджелеса на католический Сочельник, 24 декабря. Днем она выгуливала своих собак и упала прямо посреди улицы. Никакие действия медиков, к сожалению, не принесли нужных результатов: Робертс умерла в больнице через несколько дней.

По словам ее близкого друга Майка Пингела, актриса не болела COVID-19, поэтому ее смерть не связана с коронавируса или любым осложнением от него. Впрочем, настоящей причины смерти Робертс не называют.

"Я опустошен. Она была яркой и красивой, и я чувствую, что у меня забрали свет. [...] Это был самый милый человек из всех, которых вы когда-нибудь встречали, и она имела огромное сердце. Она любила своих поклонников, хотя и не думаю, что понимала, как много для них значит", — прокомментировал трагедию Пингел.

Огромную популярность Тане Робертс принесло исполнение роли Стейси Саттон, очередной девушки спецагента 007 Джеймса Бонда в фильме "Вид на убийство" 1985 года.

Умерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда - фото 2

Впрочем, Робертс не была слишком довольна тем, как пошла ее карьера после "бондианы". В последние годы во время интервью она полушутя-полусерьезно говорила о проклятии роли девушки Бонда.

"Я чувствовала, что каждая актриса, которая когда-либо играла девушку Бонда, имела проблемы с дальнейшей карьерой, поэтому была слегка осторожной", — сказала Таня Робертс одном из СМИ в 2015 году.

Среди других ярких работ актрисы — "Ангелы Чарли", "Шина: королева джунглей", "Ночные глаза" и другие. Наиболее заметной из последних ролей Робертс стала игра в сериале сервиса Showtime "Barbershop: The Series" (2005).

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Источник: https://www.hollywoodreporter.com/news/tanya-roberts-bond-girl-and-that-70s-show-star-dies-at-65
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