Умерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда

В возрасте 65 лет скончалась голливудская актриса Таня Робертс. Зрители всего запомнили ее, как девушку Джеймса Бонда в фильме "Вид на убийство" (1985). Печальные новости сообщает The Hollywood Reporter.

Таня Робертс считала роль девушки Бонда проклятой. Фото из открытых источников

Таня Робертс попала в одну из больниц Лос-Анджелеса на католический Сочельник, 24 декабря. Днем она выгуливала своих собак и упала прямо посреди улицы. Никакие действия медиков, к сожалению, не принесли нужных результатов: Робертс умерла в больнице через несколько дней.

По словам ее близкого друга Майка Пингела, актриса не болела COVID-19, поэтому ее смерть не связана с коронавируса или любым осложнением от него. Впрочем, настоящей причины смерти Робертс не называют.



"Я опустошен. Она была яркой и красивой, и я чувствую, что у меня забрали свет. [...] Это был самый милый человек из всех, которых вы когда-нибудь встречали, и она имела огромное сердце. Она любила своих поклонников, хотя и не думаю, что понимала, как много для них значит", — прокомментировал трагедию Пингел.

Огромную популярность Тане Робертс принесло исполнение роли Стейси Саттон, очередной девушки спецагента 007 Джеймса Бонда в фильме "Вид на убийство" 1985 года.





Впрочем, Робертс не была слишком довольна тем, как пошла ее карьера после "бондианы". В последние годы во время интервью она полушутя-полусерьезно говорила о проклятии роли девушки Бонда.

"Я чувствовала, что каждая актриса, которая когда-либо играла девушку Бонда, имела проблемы с дальнейшей карьерой, поэтому была слегка осторожной", — сказала Таня Робертс одном из СМИ в 2015 году.

Среди других ярких работ актрисы — "Ангелы Чарли", "Шина: королева джунглей", "Ночные глаза" и другие. Наиболее заметной из последних ролей Робертс стала игра в сериале сервиса Showtime "Barbershop: The Series" (2005).

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