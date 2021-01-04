Умерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда

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Вечканова Елена
В возрасте 65 лет скончалась голливудская актриса Таня Робертс. Зрители всего запомнили ее, как девушку Джеймса Бонда в фильме "Вид на убийство" (1985). Печальные новости сообщает The Hollywood Reporter.
Таня Робертс считала роль девушки Бонда проклятой. Фото из открытых источников
Таня Робертс попала в одну из больниц Лос-Анджелеса на католический Сочельник, 24 декабря. Днем она выгуливала своих собак и упала прямо посреди улицы. Никакие действия медиков, к сожалению, не принесли нужных результатов: Робертс умерла в больнице через несколько дней.
По словам ее близкого друга Майка Пингела, актриса не болела COVID-19, поэтому ее смерть не связана с коронавируса или любым осложнением от него. Впрочем, настоящей причины смерти Робертс не называют.
Огромную популярность Тане Робертс принесло исполнение роли Стейси Саттон, очередной девушки спецагента 007 Джеймса Бонда в фильме "Вид на убийство" 1985 года.
Впрочем, Робертс не была слишком довольна тем, как пошла ее карьера после "бондианы". В последние годы во время интервью она полушутя-полусерьезно говорила о проклятии роли девушки Бонда.
Среди других ярких работ актрисы — "Ангелы Чарли", "Шина: королева джунглей", "Ночные глаза" и другие. Наиболее заметной из последних ролей Робертс стала игра в сериале сервиса Showtime "Barbershop: The Series" (2005).
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