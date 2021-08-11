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Умерла единственная дочь режиссера Альфреда Хичкока

В своем доме в Калифорнии (США) скончалась единственная дочь знаменитого режиссера Альфреда Хичкока

сегодня, 15:45
Автор:

Светлана Шкурупий

На 94-м году жизни перестало биться сердце американской актрисы Патрисии Хичкок — единственной дочери известного британского кинорежиссера Альфреда Хичкока, снявшего такие фильмы как "Птицы" и "Головокружение".

Умерла единственная дочь режиссера Альфреда Хичкока

Патрисия Хичкок / Фото: Getty Images

Печальное известие сообщила младшая дочь актрисы Кэти Фиала, но причину смерти женщина раскрывать не стала.

Известно, что Патрисия Хичкок еще в подростковом возрасте начала актерскую карьеру и в 1942 году дебютировала на Бродвее. Она также снялась в кинолентах своего отца, например, в "Психо" (1960 года) и "Незнакомцы в поезде" (1951 год). Еще актриса появилась в 10 сериях сериала "Альфред Хичкок представляет" (1955 год). 

Женщина в своих интервью рассказывала, что была очень близка со своим отцом, они вместе проводили каждую субботу, ходили по магазинах и обедали в кафе, а по воскресеньям он возил ее в церковь. 

К слову, в 1952 году Патрисии Хичкок стала женой Джозефа Э. О'Коннелла-младшего. У них родилось три дочери: Мэри Альма Стоун (17 апреля 1953 года), Тереза "Тере" Каррубба (2 июля 1954 года) и Кэтлин "Кэти" Фиала (родилась 27 февраля 1959 года). Супруг актрисы скончался в 1994 году. 

Напомним, что умер последний внук выдающегося украинского поэта, писателя, переводчика и общественного деятеля Ивана Франко – Роланд Франко, который популяризировал наследство "Каменяра".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ушел в мир иной известный украинский художник и руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Мужчина был не только талантливым художником, но и активным участником общественно-политической жизни, активным участником Революции Достоинства.


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Источник: https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/pat-hitchcock-dead-alfred-daughter-1234995917/
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