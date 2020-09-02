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Главная Новости Звезды персона Умерла Ирина Печерникова – звезда «Доживем до понедельника»
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Умерла Ирина Печерникова – звезда «Доживем до понедельника»

Причина смерти актрисы пока неизвестна

сегодня, 12:16 comments850
Автор:

Дмитрий Симоненко

Умерла актриса театра и кино Ирина Печерникова, известная зрителям по советской драме "Доживем до понедельника". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу умершей Нину Давыдову.

Причина смерти на данный момент не разглашается. Известно, что сегодня Печерниковой должно было исполниться 75 лет – до юбилея она не дожила день.

Умерла Ирина Печерникова – звезда «Доживем до понедельника»

Фото: кадр из телепрограммы

Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года. В 1966 году окончила Школу – студии МХАТ. Работала в Московском театре им. Ленинского комсомола, Академическом театре им. В.Маяковского, Академическом Малом театре Москвы.

В 90-х годах из-за проблем с алкоголем актриса оказалась невостребованной. В 2010-е годы актрису вновь стали приглашать в кино и на телевидение, она стала участницей телешоу "Формула красоты".

О жизни и творчестве актрисы снят документальный фильм "Ирина Печерникова. Лекарство от одиночества".

Ранее "Комментарии" сообщали о смерти актера Бориса Клюева, известного современному зрителю по комедийному сериалу "Воронины". Актер умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.


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