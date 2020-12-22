Умерла исполнительница легендарного хита 80-х: причина смерти пока неизвестна

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Любовь Блажко
В возрасте 78 лет ушла из жизни исполнительница легендарного хита 80's Ladies Кейти Ослин. Информация о трагедии размещена на сайте Rolling Stone.
Кейти Ослин. Фото: obozrevatel
Согласно словам инсайдеров, пока неизвестна точная причина смерти знаменитости. Известно только, что достаточно продолжительное время у нее была болезнь Паркинсона, а около недели тому назад у нее подтвердилась коронавирусная инфекция.
Кейти Ослин запомнилась поклонникам как обладательница уникального голоса и первая женщина, которая получила музыкальную премию Country Music Association Awards (CMA Awards) за популярную песню 1987 года 80’s Ladies. В США эта композиция стала настоящим вирусным хитом, а певица стала одной из самых востребованных на территории Америки. За эту песню, а также за работу под названием Hold Me, Кейти получила статуэтки премии "Грэмми".
За годы карьеры певица выпустила шесть студийных альбомов — последний вышел в 2015 году и получил название Simply.
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