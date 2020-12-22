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Умерла исполнительница легендарного хита 80-х: причина смерти пока неизвестна

Американская певица долгое время боролась с болезнью Паркинсона

сегодня, 16:15
Автор:

Любовь Блажко

В возрасте 78 лет ушла из жизни исполнительница легендарного хита 80's Ladies Кейти Ослин. Информация о трагедии размещена на сайте Rolling Stone. 

Умерла исполнительница легендарного хита 80-х: причина смерти пока неизвестна

Кейти Ослин. Фото: obozrevatel

Согласно словам инсайдеров, пока неизвестна точная причина смерти знаменитости. Известно только, что достаточно продолжительное время у нее была болезнь Паркинсона, а около недели тому назад у нее подтвердилась коронавирусная инфекция. 

Кейти Ослин запомнилась поклонникам как обладательница уникального голоса и первая женщина, которая получила музыкальную премию Country Music Association Awards (CMA Awards) за популярную песню 1987 года 80’s Ladies. В США эта композиция стала настоящим вирусным хитом, а певица стала одной из самых востребованных на территории Америки. За эту песню, а также за работу под названием Hold Me, Кейти получила статуэтки премии "Грэмми". 

За годы карьеры певица выпустила шесть студийных альбомов — последний вышел в 2015 году и получил название Simply.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, в возрасте 87 лет умерла звезда сериалов "Шерлок" и "Корона". На 88-м году жизни не стало известной британской актрисы Розалинд Найт, которая снималась в сериалах "Корона", "Шерлок", "Приключения Шерлока Холмса". О трагическом известии сообщили ее дочери, но причину смерти они не назвали, пишет BBC. 
Популярность и любовь зрителей пришла к Розалинд еще в 1950-х годах после съемок в комедии "Так держать…". Также она исполнила не одну главную роль в популярных британских телесериалах. Это такие работы, как "Пуаро Агаты Кристи", "Мисс Марпл Агаты Кристи", "Улица Коронации". 
Кроме этого, Розалинд Найт снялась в двух сериалах о детективе Шерлоке Холмсе: "Приключения Шерлока Холмса" 1980-х годов и "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.


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Источник: https://www.rollingstone.com/music/music-country/kt-oslin-80s-ladies-dead-obituary-1106516/
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