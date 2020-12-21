В возрасте 87 лет умерла звезда сериалов "Шерлок" и "Корона"

На 88-м году жизни не стало известной британской актрисы Розалинд Найт, которая снималась в сериалах "Корона", "Шерлок", "Приключения Шерлока Холмса". О трагическом известии сообщили ее дочери, но причину смерти они не назвали, пишет BBC.

Розалинд Найт. Фото: obozrevatel

"Так много ярких воспоминаний. Мой самый близкий друг на протяжении 20 лет и самая лучшая бабушка, которую только можно себе представить. Нам будет тебя очень не хватать", — говорится в публикации.

Популярность и любовь зрителей пришла к Розалинд еще в 1950-х годах после съемок в комедии "Так держать…". Также она исполнила не одну главную роль в популярных британских телесериалах. Это такие работы, как "Пуаро Агаты Кристи", "Мисс Марпл Агаты Кристи", "Улица Коронации".

Кроме этого, Розалинд Найт снялась в двух сериалах о детективе Шерлоке Холмсе: "Приключения Шерлока Холмса" 1980-х годов и "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. А в популярной киноленте "Корона" актриса исполнила роль свекрови королевы Елизаветы II, принцессы Алисы Баттенбергской.

Стоит добавить, что в актерской карьере Найт есть немало запоминающихся работ. Она снялась как минимум в тридцати фильмах. Еще одним занятием, которому звезда посвящала много своего времени, была игра в театральных постановках.

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