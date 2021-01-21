logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.01.2021

BTC/USD

32533.09

ETH/USD

1234.80

LTC/USD

134.90

НБУ 21.01.2021

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.50

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Умерла известная актриса, бывшая жена Алена Делона
commentss НОВОСТИ Все новости

Умерла известная актриса, бывшая жена Алена Делона

Причиной смерти 79-знаменитости стал рак

сегодня, 20:29
Автор:

Любовь Блажко

Умерла известная актриса, бывшая жена Алена Делона

Натали Делон. Фото: obozrevatel

В четверг, 21 января, в Париже умерла бывшая супруга французского актера Алена Делона, актриса и режиссер Натали Делон. О трагическом известии сообщил сын 79-звезды, написав соответствующий пост в социальных сетях. В сообщении говорится, что женщина скончалась от рака. 

Что известно о Натали Делон

Французская актриса и режиссер. Единственная жена Алена Делона. У них есть общий сын, которого зовут Энтони. 

Первая их общая картина под названием "Самурай" получила множество позитивных отзывов и сделала их узнаваемыми личностями. 

После того, как Натали официально развелась с мужем, она активно занялась написанием сценариев, режиссурой, а также продолжала сотрудничать с популярными режиссерами. 

Как сообщало издание "Комментарии", умер сценарист легендарного шоу. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CKTgp_kFMhn/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ