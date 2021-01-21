Умерла известная актриса, бывшая жена Алена Делона

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Любовь Блажко
Натали Делон. Фото: obozrevatel
В четверг, 21 января, в Париже умерла бывшая супруга французского актера Алена Делона, актриса и режиссер Натали Делон. О трагическом известии сообщил сын 79-звезды, написав соответствующий пост в социальных сетях. В сообщении говорится, что женщина скончалась от рака.
Что известно о Натали Делон
• Французская актриса и режиссер. Единственная жена Алена Делона. У них есть общий сын, которого зовут Энтони.
• Первая их общая картина под названием "Самурай" получила множество позитивных отзывов и сделала их узнаваемыми личностями.
• После того, как Натали официально развелась с мужем, она активно занялась написанием сценариев, режиссурой, а также продолжала сотрудничать с популярными режиссерами.
Как сообщало издание "Комментарии", умер сценарист легендарного шоу.
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