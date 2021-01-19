Симпсоны в трауре: умер сценарист легендарного шоу

Сценарист и один из продюсеров культовых "Симпсонов" Дэвид Ричардсон умер в возрасте 65 лет. Трагедия произошла 18 января, сообщает Deadline.

Дэвиду Ричардсону было всего 65 лет. Коллаж: Hidrocalidodigital

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Интересно, что почти 30-летним Ричардсон пережил рак, после чего с головой ушел в кинематограф.

Украинские зрители могут быть знакомы с творчеством Дэвида Ричардсона не только по "Симпсонам". Он также работал над ситкома "Пустое гнездо", "Два с половиной человека", "Малкольм в центре внимания" и другие. На его счету — сотни сценариев для различных комедийных шоу Америки.

Последней из работ талантливого человека стал пятый, финальный сезон мультфильма для взрослых "F Is for Family". Ричардсон был исполнительным директором этой ленты.

В Ричардсона осталась большая семья — жена, трое детей и двое внуков. Церемонию захоронения планируют провести в частном порядке, позже устроив публичный вечер памяти известного сценариста. Также отмечается, что вместо цветов к могиле можно сделать пожертвование от имени Дэвида Ричардсона для детской исследовательской больницы Сент-Джуд.

Напомним, что мультсериал "Симпсоны", одним из создателей которого был покойный Ричардсон, признан культовым, ведь не теряет популярности уже более 30 лет. Немного ранее "Комментарии" рассказывали об оригинальной "фишку" ленты — умение "предвидеть" будущее. На портале представлена подборка из событий, изображенных в мультсериале, которые все же стали реальностью.

Также издание сообщало, что из жизни ушел и известный французский актер Жан-Пьер Бакри. Человек боролся с онкологией, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.

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