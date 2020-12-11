Умерла известная британская актриса

Известная британская актриса Барбара Виндзор скончалась в четверг в возрасте 83 лет. Последний ее день прошел в Лондоне. О смерти актрисы сообщил муж актрисы Скотт Митчелл.

Умерла британская актриса Барбара Виндзор. Фото: ВВС

Муж предполагает, что причиной смерти могла стать болезнь Альцгеймера, которая началась в Барбары еще в 2014 году.

Барбара Виндзор стала любимой пин-ап актрисой нации. Ее называли милой "пушистой блондинкой".

На протяжении своей 60-летней карьеры Виндзор сыграла более чем в 50 картинах.

Популярные фильмы с ее участием — "Так держать", "Алиса в стране чудес", "Приятель", "Мошенники", "Шерлок Холмс: Этюд в кошмарных тонах" и сериал "Жители Ист-Энда".

С самого детства жизнь Виндзор было неспокойной. Еще в подростковом возрасте у нее были напряженные отношения с отцом. Барбара Виндзор три раза выходила замуж. Но несмотря на проблемы в личной жизни, она стала совершенной актрисой, создала успешную карьеру как на сцене, так и на экране.

Напомним, что раньше от коронавируса скончался известный режиссер и сценарист Александр Рехвиашвили. Он стал Заслуженным деятелем искусств Грузии и кавалером ордена Чести. Под его чутким и профессиональным руководством вышли такие популярные картины, как "Луг зеленый", "Грузинская хроника XIX века", "Путь домой", "Степень". Также Александр снялся в фильме "Пиросмани", где ему досталась роль французского художника.

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