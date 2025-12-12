Умерла известная писательница Софи Кинселла: у авторки «Шопоголика» осталось пятеро детей

Умерла британская писательница Мадлен Викгэм, более известная читателям под творческим псевдонимом Софи Кинселла.

Писательница Софи Кинселла. Фото: из открытых источников

Она была автором популярной серии романов "Шопоголик", сообщает The Guardian.

Еще весной 2024 года литераторка впервые публично рассказала, что в конце 2022-го врачи диагностировали у нее глиобластому — одну из самых агрессивных форм рака мозга. После установления диагноза писательница перенесла несколько оперативных вмешательств, а также прошла курс лучевой и химиотерапии.

Наибольшую славу Викгем принесла серия романов "Шопоголик", выходившая в 2000–2015 годах. В центре истории — Бекки Блумвуд, журналистка, постоянно попадающая в забавные ситуации из-за своей любви к покупкам. По мотивам первых двух книг сняли фильм "Признание шопоголика", где главную роль исполнила Айла Фишер.

Мадлен Викгэм родилась в Лондоне в 1969 году. Сначала она училась музыке в Нью-Колледже Оксфордского университета, но впоследствии перешла на направление философии, политики и экономики. После окончания учебы работала в финансовой журналистике.

Свой первый роман – "Теннисная вечеринка" – будущая звезда мировой литературы издала в 24 года. До 2000 года все ее книги выходили под настоящим именем, а первым произведением, подписанным как Софи Кинселла, стала книга "Тайный мир шопоголика".

Последний опубликованный роман писательницы — "Выгорание" (2023), который она написала, вдохновившись собственным опытом. В общей сложности библиография Викгем насчитывает более 30 произведений для читателей всех возрастов, а общий тираж ее книг превысил 45 миллионов экземпляров.

Творчество писательницы часто относили к жанру "женской прозы", хотя сама автор подчеркивала, что пишет современные юмористические романы со взглядом от третьего лица.

У писательницы остался муж и пятеро детей.

