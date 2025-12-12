Померла відома письменниця Софі Кінселла: в авторки «Шопоголіка» залишилось п’ятеро дітей

Померла британська письменниця Мадлен Вікгем, більш відома читачам під творчим псевдонімом Софі Кінселла.

Письменниця Софі Кінселла. Фото: з відкритих джерел

Вона була авторкою популярної серії романів "Шопоголік", повідомляє The Guardian.

Ще навесні 2024 року літераторка вперше публічно розповіла, що в кінці 2022-го лікарі діагностували в неї гліобластому — одну з найагресивніших форм раку мозку. Після встановлення діагнозу письменниця перенесла кілька оперативних втручань, а також пройшла курс променевої та хіміотерапії.

Найбільшу славу Вікгем принесла серія романів "Шопоголік", що виходила у 2000–2015 роках. У центрі історії — Беккі Блумвуд, журналістка, яка постійно потрапляє у кумедні ситуації через свою любов до покупок. За мотивами перших двох книг зняли фільм "Зізнання шопоголіка", де головну роль виконала Айла Фішер.

Мадлен Вікгем народилася в Лондоні в 1969 році. Спочатку вона навчалася музиці в Нью-Коледжі Оксфордського університету, але згодом перейшла на напрям філософії, політики та економіки. Після завершення навчання працювала у фінансовій журналістиці.

Свій перший роман — "Тенісна вечірка" — майбутня зірка світової літератури видала у 24 роки. До 2000 року всі її книги виходили під справжнім іменем, а першим твором, підписаним як Софі Кінселла, стала книга "Таємний світ шопоголіка".

Останній опублікований роман письменниці — "Вигорання" (2023), який вона написала, надихнувшись власним досвідом. Загалом бібліографія Вікгем налічує понад 30 творів для читачів різного віку, а загальний наклад її книг перевищив 45 мільйонів примірників.

Творчість письменниці часто відносили до жанру "жіночої прози", хоча сама авторка підкреслювала, що пише сучасні гумористичні романи з поглядом від третьої особи.

У письменниці залишився чоловік та п’ятеро дітей.

