Умерла легенда американского кино

Мир остался талантливого американского режиссера и продюсера Монте Хеллмана. Мужчине был 91 год. Данную информацию опубликовало на своих страницах издание Variety.

Монте Хеллман умер: что известно о американском режиссере. Фото: cdnvideo.ru

Монте Хеллман умер 20 апреля в больнице. За день до этого мужчина упал в своем доме и травмировался. Человек навсегда запечатлел себя в мировую историю и стал легендой американского независимого кино.

Стоит отметить, что Монте Хеллман был любимым режиссером Квентина Тарантино, ведь он спродюсировал его режиссерский дебют "Бешеные псы".

Знаменитость родилась в 1929 году в Нью-Йорке. Мужчина с молодого возраста изучал театральное искусство в Стэнфорде и кинематографию в Лос-Анджелесе.

Монте Хеллман запомнился фильмами "Террор", "Задняя дверь в ад", "Огонь на поражение", "Побег в никуда". В свое время Монте Хеллман помог запустить карьеру Квентина Тарантино.

За свой труд Монте Хеллман трижды получал награды Международного Венецианского кинофестиваля.

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