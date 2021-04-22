logo
Русский Українська

BTC/USD

54502.66

ETH/USD

2476.60

LTC/USD

266.88

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Умерла легенда американского кино
commentss НОВОСТИ Все новости

Умерла легенда американского кино

Популярный американский режиссер и продюсер Монте Хеллман умер в возрасте 91 года

сегодня, 08:30
Автор:

Кириєнко Анна

Мир остался талантливого американского режиссера и продюсера Монте Хеллмана. Мужчине был 91 год. Данную информацию опубликовало на своих страницах издание Variety.

Умерла легенда американского кино

Монте Хеллман умер: что известно о американском режиссере. Фото: cdnvideo.ru

Монте Хеллман умер 20 апреля в больнице. За день до этого мужчина упал в своем доме и травмировался. Человек навсегда запечатлел себя в мировую историю и стал легендой американского независимого кино.

Стоит отметить, что Монте Хеллман был любимым режиссером Квентина Тарантино, ведь он спродюсировал его режиссерский дебют "Бешеные псы".

Знаменитость родилась в 1929 году в Нью-Йорке. Мужчина с молодого возраста изучал театральное искусство в Стэнфорде и кинематографию в Лос-Анджелесе.

Монте Хеллман запомнился фильмами "Террор", "Задняя дверь в ад", "Огонь на поражение", "Побег в никуда". В свое время Монте Хеллман помог запустить карьеру Квентина Тарантино.

За свой труд Монте Хеллман трижды получал награды Международного Венецианского кинофестиваля.

Напомним, что 9 апреля в Одессе умерла известный сатирик, сценарист, КВНщик Ирина Полторак. Об этом сообщил ее сын, Александр. Основная причина смерти — коронавирусная болезнь. Подробнее о достижениях женщины и ее состоянии накануне смерти, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что на 82-м году жизни перестало биться сердце американского бизнесмена и ученого-компьютерщика Чарльза Гешко. Это один из основателей компании Adobe Inc., которая занимается выпуском графики и программного обеспечения. О карьере мужчины и его вкладе в мировую историю, читайте здесь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://variety.com/2021/film/obituaries-people-news/monte-hellman-dead-dies-director-two-lane-blacktop-1234956241/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ