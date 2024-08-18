Умерла легенда французского кино: актер, поддерживавший Украину

Французский актер Ален Делон скончался на 89-м году жизни. Актер покинул этот мир в своем доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на французские СМИ.



Умер Ален Делон. Фото из открытых источников

Издание AFP опубликовало заявление о смерти французского актера Алена Делона после борьбы со здоровьем, о котором сообщили его дети.

"Ален Фабьен, Анушка, Энтони, а также (его собака) Лубо с глубокой грустью сообщают о смерти своего отца. Он мирно умер в своем доме в Души, в окружении своих троих детей и семьи", — говорится в заявлени семьи Делона.

Ален Делон родился 8 ноября 1935, а его карьера в кинематографе началась в 1957 году. Большое количество фильмов с его участием стали "классикой" кино, в частности: "На ярком солнце", "Рокко и его братья" "Непокоренный", "Самурай", "Борсалино", "Мосье Кляйн" и многие другие. Делон играл вместе с такими выдающимися актерами, как Жан Габен, Брижит Бардо, Энтони Квин, Лино Вентура, Катрин Деньов и другие.

Ален Делон считается не только звездой и секс-символом европейского кинематографа, но и одним из самых красивых актеров в кино за всю историю. Несмотря на то, что Делон преимущественно снимался во французском кино и практически не имеет в биографии голливудских фильмов, он известен в США так же, как и в Европе и Азии. 22 октября 2022 года Ален Делон впервые с 2021 года появился на публике, чтобы поддержать Украину.

В 2019 году Ален Делон перенес инсульт из-за неизвестной болезни. После этого актер заявил, что готов уйти достойно из жизни благодаря эвтаназии. Ален Делон скончался 18 августа 2024 года в возрасте 88 лет.

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