Умерла легендарная певица Долли Партон: автор хита "I Will Always Love You"

В США умерла Долли Партон – одна из самых известных певиц, авторов песен и актрис в истории кантри-музыки. Артистка ушла из жизни 25 августа в Нэшвилле в возрасте 80 лет. Об этом сообщила ее семья. Причины смерти не назвали.

Умерла Долли Партон. Фото: flickr

Партон оставила после себя карьеру, длившуюся более шести десятилетий. Она стала символом кантри, но ее творчество давно вышло за рамки жанра – певица приобрела международную популярность, снималась в кино и на телевидении, а также занималась благотворительностью.

В наработке Партон – тысячи написанных песен, среди которых "Jolene", "Coat of Many Colors" и "9 to 5". Она также является автором "I Will Always Love You" — композиции, которая получила новую жизнь в исполнении Уитни Хьюстон и стала мировым хитом.

За свою карьеру Долли Партон продала более 100 миллионов пластинок и получила 11 премий Grammy, в том числе награду за жизненные достижения. Ее песни неоднократно исполняли другие известные артисты, а сама Партон стала одной из наиболее влиятельных фигур американской популярной культуры.

Ее успех не ограничивался музыкой. Партон снималась в фильмах, в частности, в "9 to 5", а также создала тематический парк Dollywood в родном штате Теннесси. Она оставалась активной в благотворительности: поддерживала образовательные проекты для детей, а во время пандемии коронавируса пожертвовала 1 млн. долларов на исследование вакцины.

Для нескольких поколений слушателей Долли Партон стала не просто звездой, а олицетворением американской мечты от бедного детства в Теннесси до мировой славы. Ее семья подчеркнула, что главным наследием певицы останутся музыка, доброта и стремление помогать другим.

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