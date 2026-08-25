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Померла легендарна співачка Доллі Партон: авторка хіта «I Will Always Love You»

Доллі Партон померла у Нешвілі 25 серпня у віці 80 років. Чим прославилася легенда кантрі-музики та якою є її творча спадщина.

25 серпня 2026, 23:45
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Автор:
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Slava Kot

У США померла Доллі Партон — одна з найвідоміших співачок, авторок пісень та актрис в історії кантрі-музики. Артистка пішла з життя 25 серпня у Нешвілі у віці 80 років. Про це повідомила її родина. Причину смерті не назвали.

Померла легендарна співачка Доллі Партон: авторка хіта «I Will Always Love You»

Померла Доллі Партон. Фото: flickr

Партон залишила по собі кар’єру, що тривала понад шість десятиліть. Вона стала символом кантрі, але її творчість давно вийшла за межі жанру — співачка здобула міжнародну популярність, знімалася в кіно та на телебаченні, а також займалася благодійністю.

У доробку Партон — тисячі написаних пісень, серед яких "Jolene", "Coat of Many Colors" та "9 to 5". Вона також є авторкою "I Will Always Love You" — композиції, яка отримала нове життя у виконанні Вітні Г’юстон і стала світовим хітом.

За свою кар’єру Доллі Партон продала понад 100 мільйонів платівок і здобула 11 премій Grammy, зокрема нагороду за життєві досягнення. Її пісні неодноразово виконували інші відомі артисти, а сама Партон стала однією з найбільш впливових постатей американської популярної культури.

Її успіх не обмежувався музикою. Партон знімалася у фільмах, зокрема у "9 to 5", а також створила тематичний парк Dollywood у рідному штаті Теннессі. Вона залишалася активною у благодійності: підтримувала освітні проєкти для дітей, а під час пандемії коронавірусу пожертвувала 1 млн доларів на дослідження вакцини.

Для кількох поколінь слухачів Доллі Партон стала не просто зіркою, а уособленням американської мрії від бідного дитинства у Теннессі до світової слави. Її родина наголосила, що головною спадщиною співачки залишаться музика, доброта та прагнення допомагати іншим.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, кого слухають відомі зірки.



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