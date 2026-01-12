Умерла легендарная украинская певица: что известно

11 января стало известно о смерти известной украинской камерной певицы, солистки Национальной филармонии Украины Тамары Калустян.

Тамара Калустян (фото из открытых источников)

Об этом сообщили на официальной странице Национальной филармонии в соцсетях. Тамара Калустян ушла из жизни в возрасте 100 лет.

"Ее голос звучал на ведущих сценах мира и в зале Национальной филармонии Украины. В ее исполнении — Бах и Малер, Лятошинский и Сильвестров: с глубиной, безупречной музыкальной культурой и интеллектуальным изяществом. программ. Верна музыке и свободе, она оставила после себя пример достоинства и настоящей красоты", – говорится в сообщении представителей филармонии.

Будущая певица родилась в Киеве. Ее дедом был известный украинский математик Граве Дмитрий Александрович. Тамара Калустян получила образование в Киевском университете и Киевской консерватории. Профессиональную деятельность начала как солистка Укрконцерта, со временем работала солисткой Киевской филармонии. Кроме того, она возглавляла вокально-оперную студию Киевского дома ученых НАНУ.

