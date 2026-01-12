Померла легендарна українська співачка: що відомо

11 січня стало відомо про смерть знаної української камерної співачки, солістки Національної філармонії України Тамари Калустян.

Тамара Калустян (фото з відкритих джерел)

Про це повідомили на офіційній сторінці Національної філармонії у соцмережах. Зазначається, що Тамара Калустян пішла з життя у віці 100 років.

"Її голос лунав на провідних сценах світу і в залі Національної філармонії України. У її виконанні – Бах і Малер, Лятошинський і Сильвестров: з глибиною, бездоганною музичною культурою та інтелектуальною витонченістю. У 1970 – 1980-х роках як солістка Київської філармонії вона здійснила ряд камерних і симфонічних програм. Вірна музиці і свободі, вона залишила після себе приклад гідності і справжньої краси", – йдеться у повідомленні представників філармонії.

Майбутня співачка народилася в Києві. Її дідом був відомий український математик Граве Дмитро Олександрович. Тамара Калустян здобула освіту в Київському університеті та Київській консерваторії. Професійну діяльність розпочала як солістка Укрконцерту, згодом працювала солісткою Київської філармонії. Окрім цього, вона очолювала вокально-оперну студію Київського будинку вчених НАНУ.

