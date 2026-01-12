logo_ukra

Померла легендарна українська співачка: що відомо

Тамара Калустян прожила сто років.

12 січня 2026, 21:56
Лиля Воробьева

11 січня стало відомо про смерть знаної української камерної співачки, солістки Національної філармонії України Тамари Калустян.

Померла легендарна українська співачка: що відомо

Тамара Калустян (фото з відкритих джерел)

Про це повідомили на офіційній сторінці Національної філармонії у соцмережах. Зазначається, що Тамара Калустян пішла з життя у віці 100 років.

"Її голос лунав на провідних сценах світу і в залі Національної філармонії України. У її виконанні – Бах і Малер, Лятошинський і Сильвестров: з глибиною, бездоганною музичною культурою та інтелектуальною витонченістю. У 1970 – 1980-х роках як солістка Київської філармонії вона здійснила ряд камерних і симфонічних програм. Вірна музиці і свободі, вона залишила після себе приклад гідності і справжньої краси", – йдеться у повідомленні представників філармонії.

Майбутня співачка народилася в Києві. Її дідом був відомий український математик Граве Дмитро Олександрович. Тамара Калустян здобула освіту в Київському університеті та Київській консерваторії. Професійну діяльність розпочала як солістка Укрконцерту, згодом працювала солісткою Київської філармонії. Окрім цього, вона очолювала вокально-оперну студію Київського будинку вчених НАНУ.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що 19 травня у Театрі юного глядача відбулося прощання з актрисою Людмилою Ігнатенко, яка померла напередодні на 83-му році життя. Про її смерть повідомили у Театрі юного глядача.

 Людмила Ігнатенко присвятила цьому театрові 55 років. Вона закінчила студію при Театрі ім. Івана Франка і відразу ж почала працювати в київському ТЮГу. На сцені Театру юного глядача вона втілила понад 60 яскравих образів у знакових виставах, таких як "Пеппі Довгапанчоха", "Котовасія", "Сон", "Без вини винні". Крім того, вона озвучила десятки героїв у радіопередачах та мультфільмах.
 

 



