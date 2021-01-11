Умерла мама известного миллиардера Ричарда Брэнсона: названа причина смерти

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Любовь Блажко
В 96 лет не стало матери известного британского предпринимателя, миллиардера Ричарда Брэнсона. Причиной смерти мамы Евы стал COVID-19. Соответствующий пост Брэнсон опубликовал на своей странице в социальных сетях.
Ричард Брэнсон. Фото: file.liga.net
Предприниматель написал, что ему жаль, что с этим заболеванием сталкивается большое количество людей. Также в своем посте она сообщил, что не хочет плакать и страдать – лучше он вспомнит, какой яркой и насыщенной была жизнь его матери.
Ева Брэнсон была танцовщицей и стюардессой, также работала в театре. Всего в семье есть четверо детей: мальчики – Ричард и Тед, девочки – Линди и Ванесса.
Известно, что Ричард Брэнсон является основателем корпорации Virgin Group, в состав которой входит около 400 компаний различного профиля. Также британский предприниматель считается одним из самых богатых жителей Великобритании.
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