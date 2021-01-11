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Умерла мама известного миллиардера Ричарда Брэнсона: названа причина смерти

Женщине было 96 лет

сегодня, 17:01
Автор:

Любовь Блажко

В 96 лет не стало матери известного британского предпринимателя, миллиардера Ричарда Брэнсона. Причиной смерти мамы Евы стал COVID-19. Соответствующий пост Брэнсон опубликовал на своей странице в социальных сетях. 

Умерла мама известного миллиардера Ричарда Брэнсона: названа причина смерти

Ричард Брэнсон. Фото: file.liga.net

Предприниматель написал, что ему жаль, что с этим заболеванием сталкивается большое количество людей. Также в своем посте она сообщил, что не хочет плакать и страдать – лучше он вспомнит, какой яркой и насыщенной была жизнь его матери. 

"Вместо того, чтобы оплакивать ее, я хотел бы отпраздновать ее прекрасную жизнь, которую она посвятила многим", – говорится в публикации. 

Ева Брэнсон была танцовщицей и стюардессой, также работала в театре. Всего в семье есть четверо детей: мальчики – Ричард и Тед, девочки – Линди и Ванесса. 

"Она вырывала последнюю победу, сумев победить вирус, но израсходовала всю свою энергию на этот процесс. Одна из моих чудесных сестер, Ванесса, и племянник Луи были с ней до конца, как и замечательные медсестры, которых она развлекала рассказами о своей жизни и было много смеха за бокалом виски", — сказал миллиардер. 

Известно, что Ричард Брэнсон является основателем корпорации Virgin Group, в состав которой входит около 400 компаний различного профиля. Также британский предприниматель считается одним из самых богатых жителей Великобритании. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, умер заслуженный артист Украины. Текущий год, хоть он только и начался, уже успел забрать жизни многих известных и талантливых людей. В этот список вошел и заслуженный артист Украины Владимир Коциловский. Его сердце остановилось на 60 году жизни. Об этом сообщается в Сети.


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Источник: https://twitter.com/richardbranson
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