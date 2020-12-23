Умерла одна из любимых топ-моделей Карла Лагерфельда

Известная британская модель Стелла Теннант, которая покорила немало мировых подиумов, умерла в возрасте 50 лет. О печальном событии информирует Vogue.

Стелле Теннант было всего 50. Фото: GettyImages

В своей информации популярный модный таблоид ссылается на заявление членов семьи Теннант, которые, в первую очередь, попросили уважать их право на частную жизнь.

"С прискорбием сообщаем о внезапной смерти Стеллы Теннант 22 декабря 2020 года. Стелла была замечательной женщиной и вдохновением для всех нас. Мы будем по ней очень скучать. Об организации похорон будет объявлено позже", — поступило от семьи покойной.

Стелла была звездой своего времени. Ее узнавали благодаря фирменной стрижке "пикси" и андрогинный фигуре. Теннант считалась любимицей многих легендарных модельеров, в частности была одной из фавориток самого Карла Лагерфельда. Ее лицо неоднократно становилось визитной карточкой "Шанель".





Кроме того, модель участвовала и в показах Александра Маккуина, например, "Голод" (1996) и "La Poupée" (1997). Фотографы любили Стеллу Теннант, ее снимки неоднократно украшали первые полосы журнала Vogue в разных странах.



Стелла Теннант была замужем за французским фотографом Дэвидом Ласне и имела четырех детей, что довольно необычно для супермодели. Удачно сочетая карьеру и семейную жизнь, Теннант успевала еще и организовывать собственное дело. Совместно с сестрой Иссе Стелла основала торговую марку Tennant & Tennant для собственного фэшн-дома. Также топ-модель отличилась в громких экологических акциях, в частности была участницей кампании неприбыльной организации Global Cool — чтобы повысить осведомленность населения об изменении климата.

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