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Главная Новости Звезды персона "Один из самых красивых голосов": умерла исполнительница известного хита
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"Один из самых красивых голосов": умерла исполнительница известного хита

Причина смерти знаменитости не уточняется

сегодня, 18:30
Автор:

Любовь Блажко

В возрасте 82 лет умерла известная израильская и французская Рика Зарай. Причину смерти пока установить не удалось. О трагичной новости сообщило посольство Израиля во Франции на своей официальной странице в социальных сетях. 

"Один из самых красивых голосов": умерла исполнительница известного хита

Рика Зарай. Фото: obozrevatel

"Это один из самых красивых голосов Израиля на французском языке, покинувший нас. Приносим соболезнования ее супругу Жан-Пьеру Манье", – говорится в публикации.

”Один из самых красивых голосов”: умерла исполнительница известного хита - фото 2

Рика родилась в 1938 году в Иерусалиме. Ее мама была из Польши, а отец из России. А в 1960 году вся семья эмигрировала во Францию. 

Музыкой будущая звезда начала заниматься в семь лет. Она окончила Иерусалимскую консерваторию по классу фортепиано. А после перезда во Францию, продолжила свое обучение там. 

Популярность пришла к исполнительнице после того, как она спела Casatchok – адаптация композиции "Катюша". За очень короткое время эта работа стала настоящим хитом, а Зарай стала публичной и узнаваемой личностью. 

Кроме этого хита, а в карьере певицы также есть не менее запоминающиеся песни. Это такие работы, как Sans chemise, Sans pantalon, Alors je chante и многие другие. 

Рика Зарай была на сцене более 50 лет, поэтому за свою творческую карьеру она успела выпустить как минимум 15 альбомов, десятки популярных песен, которые ставали народными хитами, и не один сборник. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, умерла исполнительница легендарного хита 80-х. В возрасте 78 лет ушла из жизни исполнительница легендарного хита 80's Ladies Кейти Ослин. Информация о трагедии размещена на сайте Rolling Stone. 
Согласно словам инсайдеров, пока неизвестна точная причина смерти знаменитости. Известно только, что достаточно продолжительное время у нее была болезнь Паркинсона, а около недели тому назад у нее подтвердилась коронавирусная инфекция. 


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Источник: https://twitter.com/IsraelenFrance
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