"Один из самых красивых голосов": умерла исполнительница известного хита

Язык
Coinspot 23.12.2020
BTC/USD
23590.53
ETH/USD
607.02
LTC/USD
105.93
НБУ 23.12.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
34.80
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
В возрасте 82 лет умерла известная израильская и французская Рика Зарай. Причину смерти пока установить не удалось. О трагичной новости сообщило посольство Израиля во Франции на своей официальной странице в социальных сетях.
Рика Зарай. Фото: obozrevatel
Рика родилась в 1938 году в Иерусалиме. Ее мама была из Польши, а отец из России. А в 1960 году вся семья эмигрировала во Францию.
Музыкой будущая звезда начала заниматься в семь лет. Она окончила Иерусалимскую консерваторию по классу фортепиано. А после перезда во Францию, продолжила свое обучение там.
Популярность пришла к исполнительнице после того, как она спела Casatchok – адаптация композиции "Катюша". За очень короткое время эта работа стала настоящим хитом, а Зарай стала публичной и узнаваемой личностью.
Кроме этого хита, а в карьере певицы также есть не менее запоминающиеся песни. Это такие работы, как Sans chemise, Sans pantalon, Alors je chante и многие другие.
Рика Зарай была на сцене более 50 лет, поэтому за свою творческую карьеру она успела выпустить как минимум 15 альбомов, десятки популярных песен, которые ставали народными хитами, и не один сборник.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости