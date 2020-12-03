kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.12.2020

BTC/USD

19328.98

ETH/USD

609.97

LTC/USD

89.10

НБУ 03.12.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Умерла популярная в СССР актриса: ее нашли голой в квартире
commentss НОВОСТИ Все новости

Умерла популярная в СССР актриса: ее нашли голой в квартире

Ранее женщина госпитализировалась с побоями

сегодня, 13:45 comments1179
Автор:

Любовь Блажко

Популярную советскую актрису Нину Акимову нашли мертвой в собственной квартире на западе Москвы. Предварительно сообщается, что смерть наступила по естественным причинам, но полиция еще ведет проверку. 

Умерла популярная в СССР актриса: ее нашли голой в квартире

Нина Акимова. Фото: obozrevatel

Некролог о ее смерти размещен на сайте Российского академического молодежного театра, в котором она работала с 1983 года.

Как выяснилось позднее, обнаженное тело женщины нашли в четверг около 17.30 в ее квартире, которая находится на улице Мосфильмовской. Сотрудники полиции обнаружили множество ссадин и гематомы в области глаз, поэтому назначена судмедэкспертиза. 

Известно, что летом 2019 года Акимова была госпитализирована с численными побоями. Тогда предполагали, что ее побил кто-то из близких. В ноябре этого года актриса на некоторое время пропала, не появлялась в театре. Поэтому директор театра Софья Апфельбаум вынуждена была подать заявление в полицию. 

Умерла популярная в СССР актриса: ее нашли голой в квартире - фото 2

Нина Акимова окончила Театральное училище имени Щепкина в 1967 году. А в 1983 году она начала работать в Российском академическом молодежном театре, где за долгие годы работы сыграла множество разных ролей. Например, в постановках "Капитанская дочка", "Forever". Как отметили в театре, она до последнего выходила на сцену в образе миссис Тэтчер в спектакле "Приключения Тома Соейра". Акимова исполнила десятки ролей в фильмах и сериалах, в том числе в картинах "Сердце матери", "Метель", "Дубравка". 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, умерла советская актриса, сыгравшая в "Весне на Заречной улице". На 87-м году жизни скончалась советская актриса, звезда мелодрамы "Весна на Заречной улице" Нина Иванова. Печальной новостью поделился Союз кинематографистов России.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mk.ru/incident/2020/12/03/prichinu-smerti-aktrisy-akimovoy-ustanovit-policiya-gematomy-na-lice.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ