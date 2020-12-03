Умерла популярная в СССР актриса: ее нашли голой в квартире

Популярную советскую актрису Нину Акимову нашли мертвой в собственной квартире на западе Москвы. Предварительно сообщается, что смерть наступила по естественным причинам, но полиция еще ведет проверку.

Нина Акимова. Фото: obozrevatel

Некролог о ее смерти размещен на сайте Российского академического молодежного театра, в котором она работала с 1983 года.

Как выяснилось позднее, обнаженное тело женщины нашли в четверг около 17.30 в ее квартире, которая находится на улице Мосфильмовской. Сотрудники полиции обнаружили множество ссадин и гематомы в области глаз, поэтому назначена судмедэкспертиза.

Известно, что летом 2019 года Акимова была госпитализирована с численными побоями. Тогда предполагали, что ее побил кто-то из близких. В ноябре этого года актриса на некоторое время пропала, не появлялась в театре. Поэтому директор театра Софья Апфельбаум вынуждена была подать заявление в полицию.





Нина Акимова окончила Театральное училище имени Щепкина в 1967 году. А в 1983 году она начала работать в Российском академическом молодежном театре, где за долгие годы работы сыграла множество разных ролей. Например, в постановках "Капитанская дочка", "Forever". Как отметили в театре, она до последнего выходила на сцену в образе миссис Тэтчер в спектакле "Приключения Тома Соейра". Акимова исполнила десятки ролей в фильмах и сериалах, в том числе в картинах "Сердце матери", "Метель", "Дубравка".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, умерла советская актриса, сыгравшая в "Весне на Заречной улице". На 87-м году жизни скончалась советская актриса, звезда мелодрамы "Весна на Заречной улице" Нина Иванова. Печальной новостью поделился Союз кинематографистов России.





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