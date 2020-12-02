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Умерла советская актриса, сыгравшая в «Весне на Заречной улице»

Прощание с актрисой состоится 4 декабря

сегодня, 16:05
Автор:

Светлана Шкурупий

На 87-м году жизни скончалась советская актриса, звезда мелодрамы "Весна на Заречной улице" Нина Иванова. Печальной новостью поделился Союз кинематографистов России.

Умерла советская актриса, сыгравшая в «Весне на Заречной улице»

Нина Иванова (Фото: Одесская киностудия)

Знаменитость умерла после продолжительной болезни во вторник, 1 декабря. Коллеги написали, что Нина была очень талантливой актрисой, интеллигентной и обаятельной женщиной, которая всегда останется в их памяти. 

Стоит отметить, что свой актерский путь Иванова начала в 10-летнем возрасте, когда сыграла в художественном фильме "Жила была девочка". Этот опыт в кино и определил ее дальнейшую судьбу. Больше всего зрителям Нина Иванова запомнилась благодаря главной роли в мелодраме "Весна на Заречной улице", которая вышла в 1956 году. Эта кинолента стала одной из самых популярных в прокате, собрав возле экранов более 30 млн зрителей.

Также актриса сыграла в кинокартинах "Киевлянка", "Еще можно успеть" и множестве других проектах, а еще она выступила режиссером нескольких эпизодов детского юмористического киножурнала "Ералаш".

Известно, что прощание с Ниной Ивановой состоится в эту пятницу, 4 декабря.

Напомним, сегодня в Москве на 72-м году жизни скончался актер Сергей Плотников, звезда фильма "Собачье сердце". По данным СМИ, у него был диагностирован коронавирус и несколько дней он находился в тяжелом состоянии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что из-за коронавирусной инфекции на 67-м году жизни остановилось сердце известного актера и режиссера Олега Модзелевского. Он сыграл в десятках популярных фильмов и сериалов, в частности "Возвращение Мухтара" и "Городской пейзаж".


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Источник: https://unikino.ru/nina-ivanova-rip/
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