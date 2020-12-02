Умерла советская актриса, сыгравшая в «Весне на Заречной улице»

Язык
Coinspot 02.12.2020
BTC/USD
18826.90
ETH/USD
588.59
LTC/USD
86.50
НБУ 02.12.2020
USD/UAH
28.70
EUR/UAH
34.55
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
На 87-м году жизни скончалась советская актриса, звезда мелодрамы "Весна на Заречной улице" Нина Иванова. Печальной новостью поделился Союз кинематографистов России.
Нина Иванова (Фото: Одесская киностудия)
Знаменитость умерла после продолжительной болезни во вторник, 1 декабря. Коллеги написали, что Нина была очень талантливой актрисой, интеллигентной и обаятельной женщиной, которая всегда останется в их памяти.
Стоит отметить, что свой актерский путь Иванова начала в 10-летнем возрасте, когда сыграла в художественном фильме "Жила была девочка". Этот опыт в кино и определил ее дальнейшую судьбу. Больше всего зрителям Нина Иванова запомнилась благодаря главной роли в мелодраме "Весна на Заречной улице", которая вышла в 1956 году. Эта кинолента стала одной из самых популярных в прокате, собрав возле экранов более 30 млн зрителей.
Также актриса сыграла в кинокартинах "Киевлянка", "Еще можно успеть" и множестве других проектах, а еще она выступила режиссером нескольких эпизодов детского юмористического киножурнала "Ералаш".
Известно, что прощание с Ниной Ивановой состоится в эту пятницу, 4 декабря.
Напомним, сегодня в Москве на 72-м году жизни скончался актер Сергей Плотников, звезда фильма "Собачье сердце". По данным СМИ, у него был диагностирован коронавирус и несколько дней он находился в тяжелом состоянии.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что из-за коронавирусной инфекции на 67-м году жизни остановилось сердце известного актера и режиссера Олега Модзелевского. Он сыграл в десятках популярных фильмов и сериалов, в частности "Возвращение Мухтара" и "Городской пейзаж".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости