Умерла секс-символ Валери Перрин: первая актриса, явившаяся обнаженной на ТВ (ФОТО)

В США на 83-м году жизни скончалась звезда Голливуда 1970-х годов американская актриса Валери Перрин, считавшаяся одной из главных секс-символов своего поколения. Актриса ушла из жизни 23 марта 2026 года в своем доме в Лос-Анджелесе из-за осложнений, вызванных болезнью Паркинсона.

Валери Перрин. Фото: GoFundMe

О смерти Валери Перрин (Valerie Perrine) сообщило издание The New York Times со ссылкой на ее близкую подругу режиссерка Стейси Саутер, ранее создавшая документальный фильм о жизни актрисы. По ее словам, Перрин боролась с недугом более десяти лет, а диагноз Паркинсона ему поставили в 2015 году.

Валери Перрин вошла в историю американского телевидения как первая актриса, явившаяся обнаженной в эфире. Это произошло в 1973 году во время трансляции телевизионной постановки Steambath по каналу PBS.

Свою карьеру Перрин начала случайно. Ее прорывной ролью стала Монтана Уайлдхек в фильме "Бойня номер пять" 1972 года, который был снят по роману Курта Воннегута. По ее словам, она попала в кино, потому что на одной из небольших вечеринок агент предложил ей именно эту роль.

Позже актриса получила международное признание после роли Хани Брюс в ленте "Ленни" режиссера Боба Фосса. За эту работу Перрин получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале и номинирована на престижные награды "Оскар" и "Золотой глобус".

За более чем четыре десятилетия в кино Валери Перрин снялась почти в 70 фильмах и телепроектах, работая с такими звездами Голливуда, как Дастин Гоффман, Джин Гекмен, Джек Николсон и Кристофер Рив.