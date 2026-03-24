logo

BTC/USD

70502

ETH/USD

2143.52

USD/UAH

43.83

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Умерла секс-символ Валери Перрин: первая актриса, явившаяся обнаженной на ТВ (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Умерла секс-символ Валери Перрин: первая актриса, явившаяся обнаженной на ТВ (ФОТО)

В США скончалась актриса Валери Перрин.

24 марта 2026, 17:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В США на 83-м году жизни скончалась звезда Голливуда 1970-х годов американская актриса Валери Перрин, считавшаяся одной из главных секс-символов своего поколения. Актриса ушла из жизни 23 марта 2026 года в своем доме в Лос-Анджелесе из-за осложнений, вызванных болезнью Паркинсона.

Умерла секс-символ Валери Перрин: первая актриса, явившаяся обнаженной на ТВ (ФОТО)

Валери Перрин. Фото: GoFundMe

О смерти Валери Перрин (Valerie Perrine) сообщило издание The New York Times со ссылкой на ее близкую подругу режиссерка Стейси Саутер, ранее создавшая документальный фильм о жизни актрисы. По ее словам, Перрин боролась с недугом более десяти лет, а диагноз Паркинсона ему поставили в 2015 году.

Валери Перрин вошла в историю американского телевидения как первая актриса, явившаяся обнаженной в эфире. Это произошло в 1973 году во время трансляции телевизионной постановки Steambath по каналу PBS.

Умерла секс-символ Валери Перрин: первая актриса, явившаяся обнаженной на ТВ (ФОТО) - фото 2

Валери Перрин. Фото: flickr

Свою карьеру Перрин начала случайно. Ее прорывной ролью стала Монтана Уайлдхек в фильме "Бойня номер пять" 1972 года, который был снят по роману Курта Воннегута. По ее словам, она попала в кино, потому что на одной из небольших вечеринок агент предложил ей именно эту роль.

Позже актриса получила международное признание после роли Хани Брюс в ленте "Ленни" режиссера Боба Фосса. За эту работу Перрин получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале и номинирована на престижные награды "Оскар" и "Золотой глобус".

Умерла секс-символ Валери Перрин: первая актриса, явившаяся обнаженной на ТВ (ФОТО) - фото 2

Валери Перрин. Фото: Warner Bros.

Умерла секс-символ Валери Перрин: первая актриса, явившаяся обнаженной на ТВ (ФОТО) - фото 2

Валери Перрин. Фото: WireImage

За более чем четыре десятилетия в кино Валери Перрин снялась почти в 70 фильмах и телепроектах, работая с такими звездами Голливуда, как Дастин Гоффман, Джин Гекмен, Джек Николсон и Кристофер Рив.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости