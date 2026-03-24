Померла секс-символ Валері Перрін: перша акторка, яка з'явилася оголеною на ТБ (ФОТО)
Померла секс-символ Валері Перрін: перша акторка, яка з'явилася оголеною на ТБ (ФОТО)

24 березня 2026, 17:37
У США на 83-му році життя померла зіррка Голлівуду 1970-х років американська акторка Валері Перрін, яка вважалася однією з головних секс-символів свого покоління. Акторка пішла з життя 23 березня 2026 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі через ускладнення, спричинені хворобою Паркінсона.

Валері Перрін. Фото: GoFundMe

Про смерть Валері Перрін (Valerie Perrine) повідомило видання The New York Times з посиланням на її близьку подругу режисерку Стейсі Саутер, яка раніше створила документальний фільм про життя акторки. За її словами, Перрін боролася з недугою понад десять років, а діагноз Паркінсона їй поставили у 2015 році.

Валері Перрін увійшла в історію американського телебачення як перша акторка, яка з’явилася оголеною в ефірі. Це сталося у 1973 році під час трансляції телевізійної постановки Steambath на каналі PBS. 

Валері Перрін. Фото: flickr

Свою кар’єру Перрін розпочала випадково. Її проривною роллю стала Монтана Вайлдхек у фільмі "Бійня номер п’ять" 1972 року, який був знятий за романом Курта Воннеґута. За її словами, вона потрапила в кіно, бо на одній з невеликих вечірок агент запропонував їй саме цю роль.

Пізніше акторка здобула міжнародне визнання після ролі Хані Брюс у стрічці "Ленні" режисера Боба Фосса. За цю роботу Перрін отримала приз за найкращу жіночу роль на Каннському кінофестивалі та була номінована на престижні нагороди "Оскар" і "Золотий глобус".

Валері Перрін. Фото: Warner Bros.

Валері Перрін. Фото: WireImage

За понад чотири десятиліття в кіно Валері Перрін знялася майже у 70 фільмах і телепроєктах, працюючи з такими зірками Голлівуду, як Дастін Гоффман, Джин Гекмен, Джек Ніколсон та Крістофер Рів.



